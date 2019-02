fanpage

: RT @fanpage: #Fico: “Salvare e far sbarcare subito i migranti”. Sul caso Diciotti: “Per me direi sì a processo” - ENRICOBORSARI : RT @fanpage: #Fico: “Salvare e far sbarcare subito i migranti”. Sul caso Diciotti: “Per me direi sì a processo” - fanpage : #Fico: “Salvare e far sbarcare subito i migranti”. Sul caso Diciotti: “Per me direi sì a processo” - EllissDuckwort : Ma se non siete capaci di salvare le vite in terra tipo Amatrice...#Fico -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il presidente della Camera Roberto, ospite di Fabio Fazio, ha parlato di migranti e anche del: “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Sull'autorizzazione a procedere per Salvini sulsonalmente pregherei la Camera di dare l'autorizzazione”. La replica del vicepremier: “Dice no a tutto tranne ai migranti e ai processi”.