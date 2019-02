Dispersi quattro sciatori a Courmayeur | interrotte le ricerche a causa del buio

Quattro sciatori Dispersi a Courmayeur - ricerche sospese : Sale a 4 il numero degli sciatori dispersi a Courmayeur, in Val d’Aosta. Due francesi non hanno fatto rientro a valle cosi’ come gli altri due sciatori impegnati in una discesa fuoripista, mai tornati alla base. Le operazioni di soccorso, sospese per maltempo, riprenderanno domattina con sorvoli in elicottero e l’utilizzo del “Recco”, strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Inoltre, saranno ...

Uno sciatore è morto e altri quattro sono Dispersi in Val d'Aosta : Sale a 4 il numero degli sciatori dispersi a Courmayeur, in Val d'Aosta. Due francesi non hanno fatto rientro a valle così come gli altri due sciatori impegnati in una discesa fuoripista, mai tornati ...