Di Battista | attacco su FB a stipendi RAI di Fazio e Vespa

Di Battista all'attacco : «È ora di tagliare gli stipendi a Fazio e Vespa» : Di Battista elenca sette punti di altrettanti tagli da fare: i primi 5 sulla politica, poi sulla tv pubblica. «Taglio di 3500 euro al mese sullo stipendio dei deputati, con un risparmio di circa 22 ...

Perché l'attacco di Di Battista alla Francia 'piace' alla Germania" : Aprendo persino al reddito di cittadinanza: 'Chi ha saputo fino a poco fa qui che in un Paese fondatore dell'Ue, un'economia industriale di successo, non c'è una forma di sostegno per disoccupati di ...

Di Maio e Di Battista all attacco della Francia 'Sfrutta l Africa - va sanzionata' : Di Maio e Di Battista vanno all'attacco della Francia che sfrutta l'Africa, ne frena la crescita e ha lasciato in vigore la 'moneta coloniale', ossia il franco CFA, Colonie francesi d'Africa, ancora ...

Di Battista va all'attacco del Carroccio : "Deve restituire 49 milioni agli italiani" : Un po'ministro degli Esteri, un po'contraltare di Matteo Salvini, molto capopopolo complottista. Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, continua ad interpretare il ruolo di ...

Sui migranti doppio attacco alla Francia da Di Maio e Di Battista : "In questo momento salverei le persone e le porterei a Marsiglia". Poco prima aveva stracciato in diretta - "è un facsimile", aveva precisato - una banconota di Cfa, oggi citatissima, trasversalmente, come "moneta del neocolonialismo francese". Alessandro Di Battista contiene la foga ma non parla a caso: quando Fabio Fazio gli domanda se non sia meglio aprire i porti italiani per evitare stragi in mare, l'ex deputato M5s punta dritto ...

Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “Radical chic” : Alessandro Di Battista risponde a Maria Elena Boschi, che nel suo ultimo tweet aveva attaccato il governo Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici fancazzisti” scrive su Facebook l’esponente del ...

Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “Radical chic” : Alessandro Di Battista risponde a Maria Elena Boschi, che nel suo ultimo tweet aveva attaccato il governo Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici fancazzisti” scrive su Facebook l’esponente del ...

Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “Radical chic” : Alessandro Di Battista risponde a Maria Elena Boschi, che nel suo ultimo tweet aveva attaccato il governo Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici fancazzisti” scrive su Facebook l’esponente del ...

Il M5s si allena per le Europee. Con Di Battista in attacco : Dopo, tornerà al suo lavoro che - riferisce chi è molto vicino a lui - è lontano dai palazzi della politica, pronto a nuovi reportage all'estero. Per quanto riguarda i temi della campagna per le ...

Il M5s si allena per le Europee. Con Di Battista in attacco : Sarà Alessandro Di Battista il protagonista della campagna M5s per le Europee. Secondo quanto viene riferito all'AGI, l'ex deputato 5 stelle avrà un ruolo di primo piano non solo come 'frontman' nelle iniziative a fianco del leader Luigi Di Maio, ma anche nella messa a punto della strategia politica da seguire nei prossimi mesi di campagna elettorale. Di Battista "ci metterà la testa", spiegano dai piani alti del Movimento, per ...