Combinata nordica | Coppa del Mondo Klingenthal 2019 | annullato il salto | si ripartirà dal

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga al comando : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Vinzenz Geiger beffa al photofinish Riiber : Una nuova stella per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: anche lui classe 1997, come Jarl-Magnus Riiber, che si sta avviando verso la conquista della sfera di cristallo. Oggi però, in casa, in quel di Klingenthal, nella tappa teutonica del massimo circuito internazionale, Vinzenz Geiger è riuscito a beffare il coetaneo norvegese proprio al photofinish, cogliendo il secondo successo della stagione e in carriera (il primo era ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Johannes Lamparter primo a sorpresa nel salto - quarto Jarl Magnus Riiber : Il 17enne austriaco Johannes Lamparter vince a sorpresa il segmento di salto nella prima Gundersen di Klingenthal (Germania), dove si sta svolgendo l’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Lamparter ha sfruttato al meglio le condizioni di vento favorevoli al momento del salto dal trampolino HS140, andando a realizzare 139 metri che gli valgono il miglior punteggio di 133.4. Alle sue spalle si piazza il connazionale ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : Manuel Faisst in testa dopo il PCR : Soli quaranta atleti in gara, addirittura in quattro si autoeliminano: saranno in trentasei a giocarsi la Gundersen in quel di Kligenthal (Germania) per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Oggi si è disputato il Provisional Competition Round: a primeggiare è stato il padrone di casa Manuel Faisst, con 135 metri e il punteggio totale di 136,4. Alle spalle del teutonico troviamo l’austriaco Wilhelm Denifl, che paga ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : tappa decisiva - Jarl Magnus Riiber può conquistare matematicamente la sfera di cristallo : Momento chiave della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Questo fine settimana a Klingenthal (Germania) andrà in scena l’ottava tappa stagionale e il norvegese Jarl Magnus Riiber potrebbe già conquistare matematicamente la sfera di cristallo. Dopo la doppietta ottenuta nell’ultimo week-end a Trondheim, il 21enne di Oslo è pronto a dettare ancora legge e poter così festeggiare in anticipo per questo grande risultato. Al momento Riiber ha 1058 ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : bis di Jarl Magnus Riiber! Sul podio anche Vinzenz Geiger e Joergen Graabak : Jarl Magnus Riiber torna a dettare legge nella Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 21 norvegese, dopo due tappe senza podio, sigla la doppietta a Trondheim davanti al pubblico di casa, conquistando anche la seconda Gundersen odierna. Con queste due vittorie Riiber rafforza ulteriormente la propria leadership nella classifica generale e compie un altro passo importante verso la conquista della sfera di cristallo. Nel segmento di fondo, come ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Trondheim 2019 : Kupczak in testa a sorpresa dopo il salto : Risultato a sorpresa nella seconda di due gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica nel week-end di Trondheim, in terra norvegese. In testa dopo la prova di salto c’è il polacco Szczepan Kupczak. Netta crescita per il classe ’92 nelle ultime uscite, oggi è riuscito a trovare il salto perfetto ed è davvero nettamente davanti a tutti gli altri: 134 metri ma da una stanga nettamente più bassa che lo ha aiutato in ...

