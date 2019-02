Caserta | due stranieri in bici investiti e uccisi da un’auto pirata

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Due uomini di circa 20 anni, uno originario del Gambia, l’altro senegalese, che erano incletta, sono statida. Chi guidava non si è fermata da dare soccorso ed è fuggito. L’incidente mortale è avvenuto sulla statale 7 bis, nel tratto che conduce dalla Nola-Villa Literno a Capua nel comune di Teverola (), alle prime ore della mattinata.Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Aversa, che stanno effettuando le indagini. Dai primi accertamenti realizzati, non sarebbero emersi segni di frenata in corrispondenza del punto dove i duesono stati travolti. Non sono ancora stati trovati dei testimoni, né in zona sarebbero presenti telecamere che possano chiarire la dinamica del fatto.L'articolo, dueinda un’autoproviene da Il Fatto Quotidiano.