Autobrennero - Toninelli : parlo di renderla totalmente pubblica : Milano, 3 feb., askanews, - "La mia nota di oggi era chiara: si parlava di rinnovo a una concessionaria ' totalmente pubblica ', ripeto totalmente , come non lo è Autobrennero Spa. E questo è già un ...

L'ultima gaffe di Toninelli : " Autobrennero torni pubblica" : Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Lo sa bene il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli , che in questi mesi ci ha abituati a parecchie gaffe s. E, talvolta, anche a peggio, come quando, nel pieno della tragedia di Genova e delle dispute su Autostrada, scrisse sui social: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere". Ma non solo. Rimaniamo sempre a Genova e a ricordiamo le parole del ministro in ...

Caos sulla A22 - ispezione di Toninelli : “L’Autobrennero ora tornerà allo Stato. Basta a ricchi profitti per servizi scadenti” : “Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione”. Il giorno dopo i disagi sofferti dagli automobilisti sull’Autostrada del Brennero, riaperta alle 23 di ieri notte dopo 15 ore di ...