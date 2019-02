Tav | Salvini | con M5s troveremo un compromesso anche su questo

Tav - Di Battista attacca Salvini : "Non rompa o torni da Berlusconi" : Lo scontro nel governo ora è ad altissimi livelli. Al centro delle tensioni ci sono i lavori per il completamento dell'alta velocità Torino-Lione. Dopo che Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere di Chiomonte e ha promesso che l'opera verrà ultimata, i Cinque Stelle sono partiti al contrattacco. Il più duro è stato, senza alcun dubbio, Alessandro Di Battista che, a margine di un evento a Chieti per le Regionali in Abruzzo, ha lanciato un ...

Salvini : avanti Tav - taglieremo i costi : 18.36 "Ci sono ingegneri, operai, imprenditori, pendolari, italiani che non vedono l'ora che i lavori ripartano. Faremo tutto il possibile perché sia così, ridimensionando il progetto, tagliando megastrutture, tagliando sprechi per investirli in altro, però dal mio punto di vista lasciare a metà un'opera non ha mai senso". Così il vicepremier Salvini, in Abruzzo, tornando sulla Tav. E vede comunque possibile un'intesa col M5S:"L'abbiamo sempre ...

Tav - Di Maio : Salvini? Discorso è chiuso - con M5s non si farà : Milano, 2 feb., askanews, - Sulla Tav con Matteo Salvini "più che lo scontro è aperto, direi che il Discorso è chiuso, possiamo semplicemente dire che finché sarà al governo il M5s quel cantiere non ...

Tav - Di Battista : sì Salvini?Torni da Cav : 18.20 "Siamo favorevolissimi alle infrastrutture giuste per i cittadini e per i pendolari. Se la Lega intende andare avanti su un buco inutile che costa 20 miliardi di euro e non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e non rompesse ....". Lo ha detto Alessandro Di Battista, esponente del M5S, a margine di un'iniziativa elettorale a Pescara, ribadendo il no alla Tav.

Tav - Di Maio : «Il discorso è chiuso». Di Battista : «Se sì - Salvini torni da Berlusconi» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi:...

Tav - Di Maio contro Salvini : «Finchè saremo al governo non si farà» : il vicepremier in visita al cantiere 01 febbraio 2019 Tav, Salvini: Torino-Lione utile per economia e ambiente. Va completata Le «peggiori lobby» Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico - ...

Tav - Esposito (Pd) : “Salvini? Bene la sua visita a cantiere. Di Maio? Un comico - vive ormai in una realtà parallela” : “Salvini? Ha fatto molto Bene ad andare al cantiere Tav di Chiomonte. A questo punto, mi aspetto che spieghi a Di Maio che il tempo delle pagliacciate e delle analisi costi-Benefici inventate è finito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito, che aggiunge: “Voglio però ricordare che Salvini arriva il primo febbraio 2019 a ...

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5s è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,