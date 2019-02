Neve | riaperta nella notte l’A22 – Autostrada del Brennero

Maltempo - Salaria riaperta ai tir : 30 cm Neve nel Maceratese : riaperta verso le 19 anche ai mezzi pesanti la strada statale Salaria chiusa stamattina a causa delle nevicate che hanno riversato sul terreno fino a 15 centimetri di coltre nelle aree appenniniche dell’Ascolano e fino a 30 centimetri nel Maceratese, entrambe zone terremotate. Disagi per la viabilità si sono verificati anche nel Fermano dove sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in ...