Misteriosa esplosione sui cieli di Cuba | frammenti di meteorite piovono sulle strade

Blastingnews

: Misteriosa esplosione nel cielo a #Cuba forse causata da un #meteorite - Agenzia_Italia : Misteriosa esplosione nel cielo a #Cuba forse causata da un #meteorite - infoitestero : Misteriosa esplosione nel cielo a Cuba forse causata da un meteorite - infoitestero : Cuba, misteriosa esplosione in cielo. 'E' stato un meteorite' - Esteri - -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un'improvvisaha squarciato il cielo nella zona tra il Golfo del Messico e la Florida. Le persone sono piombate in strada e, soprattutto a, si è avuta una pioggia didi roccia. Probabilmente si è trattato di unche è esploso nell'atmosfera, disintegrandosi (per fortuna) e provocando solo alcuni danni a vetri e finestre.L'e la pioggia diIntorno a mezzogiorno, soprattutto nella provinciana di Pinar del Rio, si è avvertito distintamente un boato molto intenso. Secondo le persone accorse in strada, si sarebbe sentito anche il terreno e i vetri delle case tremare. Sarebbe stata vista da alcuni anche una palla di fuoco nel cielo. Poco dopo sono piovuti moltidi roccia, e questo sembrerebbe confermare che a scatenare l'sia stato undisintegratosi nell'atmosfera.Le informazioni sono ...