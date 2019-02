Maltempo - Autostrada del Brennero chiusa per neve : 12 km di coda - automobilisti bloccati. Toscana - fiumi sotto osservazione : Il Maltempo flagella l'Italia: neve, pioggia e temporali per la giornata di oggi stanno causando disagi alla circolazione in Alto Adige, dove è stata chiusa l'Autostrada A22 del...

Maltempo - fiumi in piena in Toscana : situazione sotto controllo : Per tutta la notte piogge molto intense e persistenti hanno interessato l’intero territorio regionale della Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d’acqua principali interessati dall’allerta. Le piene maggiori – spiega in una nota la Regione – si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, il cui colmo di piena è previsto in transito a Vecchiano intorno alle 09:30 con ...

Maltempo Toscana : fiumi oltre il livello di guardia a Firenze - esondazioni a Lucca : Allerta meteo “codice arancio” fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. “Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...

