Il ritorno di Thatcher in Grey’s Anatomy 15 | perché un incontro dopo 8 stagioni | “Una

(Di domenica 3 febbraio 2019)ottodi assenza, ildiin Grey's15 ha rappresentato l'ennesimo lutto da affrontare per la protagonista Meredith Grey: la sfortunata eroina del medical drama ha incontrato il padre con cui non ha mai avuto un vero legame d'affetto in tutta la sua vita nel giorno esatto della sua morte e gli ha detto addio in modo struggente, tenero e malinconico.Unvoluto dagli sceneggiatori per permettere alla Grey di fare pace con la sua storia familiare, espellere l'ennesimo dolore che si portava dentro sin da bambina, perdonare se stessa e quel padre così assente per un rapporto che non è mai stato come avrebbe dovuto.L'è avvenuto nell'episodio 15x11, lo stesso che ha messo in scena anche l'operazione sul tumore spinale di Catherine, e ha rappresentato l'ultima apparizione della guest star Jeff Perry, che era apparso l'ultima volta ...