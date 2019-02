Cesa | pista ciclabile in zona Arena | approvato progetto

LIVE Sci alpino - DisCesa Garmisch 2019 in DIRETTA : nuova sfida tra Paris e Feuz - Innerhofer su una pista amica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulla mitica Kandahar, una delle piste simbolo dell’intero Circo Bianco, andrà in scena l’ultima gara veloce prima dei Mondiali di Are: si preannuncia grande spettacolo in Germania con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per la conquista dell’ambita vittoria e per salire sul podio. ...

Trionfo di Paris nella disCesa di Kitzbuhel : è la quarta vittoria sulla pista Streif : Per Paris, 29 anni e 12/o successo in coppa, è la quarta incredibile vittoria sulla pista più famosa, difficile e spettacolare del mondo, dopo quelle nelle discese del 2013 e del 2017 e nel superG ...

DIRETTA DISCesa KITZBUHEL / Streaming video e tv : in pista - gara al via sulla Streif! - Coppa del Mondo sci - : DIRETTA DISCESA KITZBUHEL, orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri sulla Streif , oggi 25 gennaio, .

Con la monoposto di F1 giù dalla pista da sci (e a un passo dal precipizio) : la prova di “disCesa libera” di Verstappen : Con la F1, munita di catene, sulla neve di Kitzbühel. La Red Bull ha organizzato, col proprio pilota tedesco Max Verstappen, questa curiosa discesa sulle piste delle Alpi austriache. La performance di Verstappen non è stata priva di rischi. Benché la pista non fosse la mitica Streif, dove ogni anno si corre una delle più spettacolari e seguite discese libere di Coppa del mondo di sci alpino (in programma questo weekend), il giovane campione di ...

Sci alpino - DisCesa Kitzbuehel 2019 : la Streif ai raggi X. La pista regina che rende immortali : La Streif. Basta solamente il nome per capire di cosa stiamo parlando: la pista da Discesa libera più bella, iconica, affascinante e dura di tutto il Circo Bianco. Su questi pendii si è scritta la storia dello sci alpino. Qui hanno vinto solo i migliori, i più coraggiosi, i “Re della Discesa libera”. E chi ci riesce viene immortalato con il proprio nome sulle cabine della funivia, per rimanere immortale nei secoli. Kitzbuhel è pronta ...

Combinata Wengen streaming video Rai : si riparte - in pista per la disCesa! - Coppa del mondo sci - : Diretta Combinata Wengen: info streaming video e tv della prova, valida per la Coppa del mondo di sci maschile, oggi 18 gennaio 2019.

DisCesa Cortina streaming video Rai : si parte - in pista sulle Tofane! - Coppa del mondo sci - : Diretta Discesa Cortina: info streaming video e tv della gara, recupero della prova di St Anton per la Coppa del mondo di Sci femminile, oggi.

Courmayeur - cade con snowboard : morto Julian Impagliazzo/ DisCesa in fuoripista - vietata con ordinanza del '96 : cade con lo snowboard: morto il l'italiano 24enne Julian Impagliazzo. Ultime notizie Courmayeur, incidente fatale in fuoripista vietata dal 1996.

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la disCesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

DisCesa Bormio streaming video e tv : in pista - si parte sulla Stelvio! - CdM sci - : Diretta Discesa Bormio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Stelvio , oggi 28 dicembre, .

Sci alpino - DisCesa Bormio 2018. Christof Innerhofer : “La pista è dura - è stata una guerra”. Paris : “Neve bella ghiacciata” : Ottima giornata per l’Italia a Bormio dove si è disputata la prima prova cronometrata della Discesa libera di Coppa del Mondo che andrà in scena tra due giorni nella località valtellinese. Gli azzurri sono tornati subito sulla neve dopo la brevissima sosta per le festività natalizie e Christof Innerhofer ha dettato legge stampando il miglior tempo (1:57.48). L’altoatesino è sembrato estremamente raggiante nelle dichiarazioni ...

DisCesa Beaver Creek streaming video e tv : tutti in pista - la libera prende il via! - CdM sci - - IlSussidiario.net : Diretta Discesa maschile Beaver Creek streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 30 novembre, .