ilnapolista

: A Roma striscioni contro Kolarov Nonostante sia stato l’autore dell’unico gol nella disfatta di Firenze. I tifosi n… - napolista : A Roma striscioni contro Kolarov Nonostante sia stato l’autore dell’unico gol nella disfatta di Firenze. I tifosi n… - 7593c267b7d644b : RT @SSCNapoliNews: A Roma striscioni contro Kolarov - SSCNapoliNews : A Roma striscioni contro Kolarov -

(Di sabato 2 febbraio 2019) I tifosi dellahanno messo nel mirinoparadossalmente l’autore dell’unico gol giallorosso nella disfatta di Firenze (7-1) in Coppa Italia. Ma, si sa, le logiche delle cosiddette tifoserie organizzate c’entrano ben poco con quel che accade in campo. Nella zona del Torrino dove abita il difensore serbo, sono comparse le scritte “abbassa la cresta”, e “croato”.I tifosi dellace l’hanno con lui da quando disse che i tifosi capiscono poco di calcio, diventando invece l’idolo del Napolista. Poi, c’è stato anche lo screzio alla vigilia della partenza per Firenze. E nessuno avrebbe potuto immaginare quel risultato finale.Sui suoi profili social sono arrivati insulti di ogni genere.L'articolo AilNapolista.