Zava PrometheuS - Via al crowdfunding per la hypercar open source

(Di venerdì 1 febbraio 2019) L'italianaaprirà nei prossimi giorni la campagna disu Indiegogo per la realizzazione del prototipo dellaelettrica. La startup italiana ha presentato un modello in scala 1:5 nel 2018 in occasione della esposizione "Real Bodies, oltre il corpo umano", annunciando le caratteristiche principali del primo progetto automotive totalmentesouce: la vettura sarà dotata di quattro motori elettrici per una potenza massima di 1.360 CV (1.000 kW) e 1.600 Nm di coppia, abbinati a batterie capaci di garantire oltre 500 km di autonomia. Basteranno 2 secondi per toccare i 100 km/h da fermo e la velocità massima è pari a 350 km/h.La prima auto connessa al pilota. Laha previsto un'avveniristica carrozzeria monoposto con aerodinamica attiva e un sistema neuronale capace di monitorare le attività del pilota e rendere ancora più ...