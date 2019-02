Serie B | addio a Mimmo Renna | allenò Lecce e Ascoli

L’incubo di Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 - perché ha detto addio a Jon Snow e alla Serie : Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 ha capito che era giunto il momento di chiudere definitivamente con la serie . In una lunga intervista con GQ Magazine Australia, l'interprete di Jon Snow ha confidato che, per quanto l'esperienza con la serie sia stata una delle più belle della sua vita, è stata comunque estenuante dal punto di vista fisico e mentale. Per descrivere meglio il suo stato, Kit Harington ha usato le parole "distrutto" ...

Criminal Minds 15 ci sarà - poi l’addio : ultimo rinnovo per la Serie tra matrimoni e confessioni : Doppia notizia per i fan dei grandi crime CBS e Rai2 e questa volta non per colpa o grazie a Carlo Freccero (pronto a far fuori NCIS se possibile) ma per la mano della stessa rete americana che li ospita: Criminal Minds 15 ci sarà ma è l'ultimo rinnovo per la serie. Secondo quanto si apprende dagli Usa sembra che una delle serie più longeve della rete sia giunta al capolinea senza possibilità di tornare indietro (spin off permettendo). Il ...