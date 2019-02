Neve | allerta prolungata

Neve - prolungata l’allerta | : Ancora precipitazioni fino a tutta la giornata di domani con venti forti e mareggiate. Domenica lento miglioramento

La Neve imbianca Milano - allerta arancione in Liguria e Piemonte : E' il giorno di "big snow", la prima vera grande nevicata invernale che sta interessando dalla notte le regioni del nord-ovest. imbiancaTA Milano - La neve caduta nella notte ha imbiancato i tetti di Milano, ma non si è accumulata a terra. Il traffico, tanto quello dei mezzi pubblici quanto dei privati, non ha dunque subito conseguenze. Il Comune ha comunque attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) presso la centrale operativa della ...

Allerta Meteo Lombardia : Neve abbondante in montagna - rischio valanghe : Nevicate abbondanti in montagna, con il rischio valanghe che aumenta arrivando al grado di 4 Forte – Scala europea del Pericolo valanghe – in tutti i settori della Lombardia. E’ quanto prevede l’Arpa regionale per i prossimi due giorni. L’ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, sta determinando da oggi condizioni instabili con precipitazioni diffuse su tutta la ...

Neve in Piemonte : allerta gialla per pericolo valanghe : La Protezione civile della Regione Piemonte vigila sulla situazione meteo prevista dal bollettino emesso il 1° febbraio dal Centro funzionale Arpa Piemonte. Il tempo rimane ancora perturbato anche se in fase di attenuazione e i fenomeni nevosi in atto a quote basse si prevedono in esaurimento dalla serata odierna. Sono quindi in allerta gialla per pericolo valanghe l’alta Valsusa, le valli Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino a domani per Neve e temporali : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda ...

Allerta Meteo Liguria : avviso di criticità per Neve - piogge diffuse - gelicidio e mareggiate : La perturbazione sulla Liguria continua a portare neve nell’entroterra di centro-Ponente, piogge diffuse, locali episodi di gelicidio (possibili nelle zone al confine fra neve e pioggia) e mareggiate su tutte le coste. Questi i dettagli dell’Allerta Meteo aggiornata da Arpal: neve: COMUNI INTERNI DI A (estremo Ponente) GIALLA fino alle 23.59 di oggi, venerdì 1 febbraio COMUNI INTERNI DI B (dunque parte centrale della regione), ZONE D(Valle ...

Meteo - Neve a Milano e in Liguria allerta arancione. Ma a Roma 15 gradi : I primi fiocchi hanno iniziato a cadere all’alba di venerdì mattina: entro la fine della giornata potrebbero cadere fino a dieci cm

Sabato 2 febbraio scuole chiuse. Allerta maltempo e Neve - in ogni regione i comuni interessati : Allerta meteo. Big Snow, la depressione di origine atlantica annunciata dagli esperti meteo, è arrivato. La neve ha iniziato a cadere su vaste zone del Nord Italia e la protezione civile ha diramato ancora una volta l’allarme. Le città si preparano da giorni all’ondata di maltempo e, in molte zone, è scatta l’ordinanza di chiusura delle scuole. Oggi le aule sono rimaste chiuse in molte aeree della Lombardia e riapriranno domani, cosa che non ...

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per allerta Neve/ Ultime notizie meteo e maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento