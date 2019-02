Malware Mac attacca i portafogli di criptovaluta

pantareinews

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Un nuovoprende di mira i Mac di Apple, il suo obiettivo sono idi. Dai ricercatori è soprannominato CookieMiner per la sua capacità di rubare i cookie del browser associati agli scambi die ai siti Web di servizi dio visitati dalla vittima.Ilè stato scoperto da Palo Alto Networks che lo attribuisce a OSX.DarthMiner, noto per il targeting della piattaforma Mac.Questoè in grado di rubare i cookie del browser associati agli scambi die ai siti web di servizi dio visitati dalle vittime. Ruba anche le password salvate in Chrome. Infine, cerca di rubare i messaggi di testo dell’iPhone dai backup di iTunes sul Mac.“Sfruttando la combinazione di credenziali di accesso rubate, cookie Web e dati SMS, basati su attacchi del passato come questo, riteniamo che i cattivi attori ...