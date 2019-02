huffingtonpost

La storia di Alex e della sua malattia rara: 'Non posso giocare: se mi accaldo, non sudo e muoio'

(Di venerdì 1 febbraio 2019)ha 11 anni ed ha unail cui nome sembra un codice segreto: XLPDR, che sta per "disturbo reticolarepigmentazione legato all'X". Si tratta di una patologia geneticadi cuiè l'unico caso in Italia, mentre le persone colpite da questanel mondo sono 21. A loro è dedicato il documentario di Kemal Comert, presentato dall'Associazione XLPDR International Association Onlus, dal titolo "Pensavo di essere diverso". A riportare ladiè il CorriereSera.Dalla nascita,è stato ricoverato più di 60 volte e non ha mai potuto vivere la vita spensierata dei suoi coetanei: per lui è un problema ancheperché, se si scalda troppo, non riesce ad espellere quel calore col sudore. Il raccontosuaè commovente.Ho passato tanto tempo in ospedale... Ho le macchie ...