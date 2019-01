Non passa la norma anti-M5s al Parlamento Ue Pd | Una truffa

Luca Vismara/ Confronto con Demetra Hampton? La sua velenosità Non passa inosservata - Isola dei famosi 2019 - : Luca Vismara ha ricevuto il primo regalo all'Isola dei famosi 2019, merito dei compagni che stanno faticando nell'Isola dei Pirati.

Gazzaniga - la tragedia dei pullman : «Il passaggio pedonale Non era per gli studenti» : quel camminamento tra due strisce gialle, che attraversa il piazzale delle autolinee di Gazzaniga, la principale anomalia rilevata dal consulente della Procura della Repubblica Paolo Panzeri, nell'...

Non passa l’emendamento sul rinvio dell’aggiornamento delle Gae al 2020 : Nell’ambito del decreto semplificazioni si è tenuta ieri la votazione di alcuni emendamenti in Senato. In discussione, oltre al vincolo quinquennale di permanenza sullo stesso posto, c’era anche l’aggiornamento triennale delle Gae che si voleva rinviare di un anno. Tra gli altri che riguardavano sempre la scuola comparivano quelli finalizzati al reperimento di nuove risorse finalizzate al fondo di funzionamento di cui ...

Inoki ubriaco parla della rissa con Fibra : 'Sono passati tanti anni - Non ricordo' (VIDEO) : Nella notte tra ieri e l'altro ieri Inoki Ness, reduce da un live ed ubriaco per sua stessa ammissione, ha pubblicato un'enorme quantità di stories sulla pagina Instagram. Il rapper nato ad Ostia ma divenuto poi uno dei simboli dell'hip hop bolognese tra fine anni '90 e primi anni del nuovo millennio, si è concesso a qualsiasi tipo di domanda da parte dai suoi supporter, come gli capita spesso di fare, senza disdegnare qualche dissing o ...

Morto l'ex manager Sanzogni - Chiara Ferragni : "Rimpiango il tempo Non passato insieme" : La fashion influencer ricorda su Instagram Alessio Sanzogni, ex manager della 'The Blonde Salad Crew', scomparso in un...

'Non pranzate - donate' #CiPassaLaFame - digiuno collettivo per i diritti dei migranti : Diverse centinaia di persone in tutto il mondo partecipano all'iniziativa dal basso #CiPassaLaFame, il digiuno collettivo per i diritti dei migranti. Foto di un piatto vuoto e donazione per chi si batte per il rispetto dei diritti umani. ...

Crollano le multe per il passaggio con il rosso. Perché la telecamera di via San Martino Non ha funzionato per mesi : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' di 1503 del 2017 contro i 603 del 2018 il dato relativo alle multe effettuate alle auto passate con il semaforo rosso in riviera. Un calo che non passa inosservato legato, ...

«The Passage» : la serie sui vampiri che Non avete ancora visto : «The Passage», la nuova serie su fox dal 28 gennaio«The Passage», la nuova serie su fox dal 28 gennaio«The Passage», la nuova serie su fox dal 28 gennaio«The Passage», la nuova serie su fox dal 28 gennaio«The Passage», la nuova serie su fox dal 28 gennaio«The Passage», la nuova serie su fox dal 28 gennaio«The Passage», la nuova serie su fox dal 28 gennaioEsperimenti top secret, virus misteriosi e complotti governativi. The Passage (dal 28 ...

FA Cup : il Chelsea passa ma Higuain Non incide - ancora polemiche sul VAR : ROMA - Un debutto anonimo. Non è certo memorabile la prima di Higuain nel Chelsea di Sarri. I Blues comunque battono lo Sheffield Wednesday 3-0, con doppietta di Willian che supera i 50 gol in ...

Atalanta-Roma - duro sfogo di Dzeko : 'Nel secondo tempo Non abbiamo giocato - mai fatti 2-3 passaggi di fila' : L'attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, sfogandosi così: "Il 3-1 subito a fine primo tempo ha dato fiducia all'Atalanta, una squadra forte. Ma nel secondo tempo non abbiamo mai ...

Parlamento - la battaglia di Forza Italia per Non tagliarsi lo stipendio : “Indennità va calcolata in base al reddito passato” : Tagliare lo stipendio ai parlamentari? No. Anzi, solo ad alcuni. O meglio: chi viene eletto deve avere un’indennità pari a quanto guadagnava prima di entrare in Parlamento. L’idea viene direttamente dai banchi di Forza Italia ed è illustrata in una proposta di legge depositata nei giorni scorsi, a prima firma dei deputati azzurri Sestino Giacomoni e Paolo Russo. Obiettivo? Fermare l’offensiva dei 5 stelle che, da alcune ...

F1 - Sebastian Vettel sul Mondiale 2019 : “Non cambia nulla rispetto al passato. La pressione è sempre la stessa” : Il 17 marzo in Australia il Mondiale 2019 di Formula Uno prenderà il via e anche quest’anno il campionato sarà vissuto sul solito dualismo tra Ferrari e Mercedes. Le Frecce d’Argento vengono dal quinto titolo costruttori consecutivo e in 100 GP disputati nell’era dei motori ibridi le vittorie ottenute sono state 74. Un numero spaventoso, tenendo conto che i rivali non sono certo gli ultimi arrivati. Ci si riferisce alla Rossa ...

F1 - la Renault taglia con il passato : “la nuova monoposto Non avrà nulla a che vedere con la vecchia” : Il direttore esecutivo del team di Enstone ha parlato della nuova monoposto, che verrà presentata il 12 febbraio, prima di iniziare i test la settimana successiva Si lavora duro ad Enstone, il tempo stringe e la nuova Renault deve essere pronta per il 12 febbraio, data della presentazione ufficiale. Ingegner e meccanici sudano e si sacrificano senza sosta per regalare a Hulkenberg e Ricciardo una monoposto competitiva, che possa lottare ...