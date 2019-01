Nintendo non ha intenzione di abbandonare i Direct

Nintendo Switch non avrà nessun nuovo modello né taglio di prezzo : Se speravate in un nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo per il 2019, oppure in un taglio di prezzo della console ibrida della grande N, purtroppo vi sono brutte notizie.Come riporta Gamepur infatti, il presidente di Nintendo Shintaru Furukawa ha smentito le voci, circolanti negli ultimi tempi, che volevano un nuovo modello della console lanciato nel 2019 in concomitanza con un taglio di prezzo della stessa. Almeno secondo Furukawa, questo ...

Problemi console : riparazione PS4 che non funziona - PS3 - XBox - Nintendo - Gli errori comuni : I guasti e la rottura di una console sono molto comuni. Spesso si tratta di piccoli componenti hardware e sempre più spesso sono necessari particolari strumenti per la riparazione. Vediamo i vari casi.

Nintendo non licenzierà il boss della divisione russa Yasha Haddaji dopo le indagini sulla sua condotta sul posto di lavoro : Nintendo ha confermato che non licenzierà il capo della sua divisione russa, Yasha Haddaji, a seguito di un'indagine approfondita sulla sua condotta sul posto di lavoro.L'inchiesta, come ci ricorda Eurogamer.net, è stata scatenata lo scorso novembre dopo la pubblicazione di un video che mostrava Haddaji mentre maltrattava dei collaboratori esterni durante un livestream dedicato a Mario Kart 8 Deluxe.I fan di Nintendo, inoltre, scontenti delle ...

Nessuna speranza per Bowsette - Nintendo comunica che non diventerà mai ufficiale : Bowsette è un personaggi oche negli scorsi mesi ha fatto parecchio parlare di sé, movimentando l'intera community di appassionati a Mario e a Nintendo.Come riporta Polygon, purtroppo, vi è una brutta notizia per chi sperava di scorgere Bowsette in un futuro titolo per Switch. Nintendo ha infatti dichiarato, non senza un pizzico di ironia, che Bowsette non ha alcuna speranza di diventare un personaggio ufficiale. Il personaggio è nato da ...

Mario non è solo un idraulico : stando alla sua biografia - l'icona Nintendo ha ben 7 lavori : Diventato ormai da qualche decade la vera e propria icona di Nintendo, Mario è riconosciuto da tutti come l'idraulico italiano più famoso dei videogiochi, anche se a quanto pare aggiustare i tubi è solo una piccola parte delle sue mansioni.stando a quanto riporta DualShockers, sul sito giapponese di Nintendo è apparsa una biografia ufficiale di Mario, grazie alla quale apprendiamo che il mestiere di idraulico è solo uno dei 7 lavori compiuti dal ...

Tekken 7 : ecco perché il gioco non è arrivato su Nintendo Switch : Tekken 7 non è disponibile su Nintendo Switch, quindi, quando un recente commento del produttore del gioco ha fatto sembrare che Bandai Namco potesse portare il picchiaduro sull'ibrida solo con una forte richiesta dei fan, ha scatenato alcune polemiche.Bandai Namco ha supportato Nintendo Switch con giochi come Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe, ma la maggior parte dei titoli sembravano porting pubblicati in ritardo. Tekken 7 è ...

Greenberg : Sony - Microsoft e Nintendo insieme sul palco? "Non pensavo che sarebbe mai accaduto" : I The Game Awards 2018 ci hanno permesso di dare un'occhiata a diversi annunci e a premiazioni più o meno condivisibili ma il momento probabilmente più apprezzato è stato quello che ha riunito sul palco tre figure chiave di Sony, Microsoft e Nintendo: Shawn Layden, Phil Spencer e Reggie Fils-Aimé.Il discorso dei tre è stato estremamente apprezzato e anche un dirigente di Microsoft ne ha parlato con toni entusiastici. Come riportato da Gaming ...

Persona 5 per Nintendo Switch? Reggie Fils-Aime non può ancora sbilanciarsi : Dopo il reveal di Joker come primo Personaggio DLC per Super Smash Bros. Ultimate, molti giocatori si stanno chiedendo se vedremo un porting di Persona 5 su Nintendo Switch. Il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, non può ancora sbilanciarsi, ma la sua vaga risposta lascia sicuramente la porta aperta.Parlando con IGN, a Fils-Aime è stato chiesto se possiamo aspettarci un porting di Persona 5 su Nintendo Switch ed ecco la sua ...

Elon Musk : "Nintendo non ha concesso la licenza di un Mario Kart per Tesla" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

Nintendo attualmente non ha piani per portare The Legend of Zelda : Skyward Sword su Switch : Il produttore della serie di Zelda, Eiji Aonuma, ha creato molte aspettative quando ha parlato di The Legend of Zelda: Skyward Sword per Switch. Questo è accaduto al recente concerto dedicato a Zelda in Giappone. Pur non confermandolo esplicitamente (le parole esatte di Aonuma erano: "sappiamo cosa stai pensando, Skyward Sword su Switch, giusto?"), sembrava una possibilità.Come saprete, Nintendo ha portato le edizioni HD di The Legend of Zelda: ...