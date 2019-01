Lo Standard Type-C nelle connessioni multimediali di ultima generazioni

laragnatelanews

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Il nuovoper il collegamento tra smartphone e /o pc digenerazione per la trasmissione dati e per la ricarica viene identificato con il nome “-C”. Questo nuovo sistema e presa, si distingue dai tanti che l’hanno preceduto essenzialmente per due caratteristiche: la prima globale che riguarda il fatto che tutti lo dovranno adottare, la seconda tecnica, che attraverso questa connessione, è possibile inviare una quantità maggiore di dati, oltre a ricaricare il dispositivo, sia esso uno smartphone, tablet o pc. Altra caratteristica del-C è che di fatto si tratta di una presa USB-3.1 miniaturizzata e che non ha un verso d’inserimento, più facile, veloce e con la possibiltà di trsemettere una quantità maggiore di dati in un tempo assai inferiore. La- C è lomondiale, accettato anche dalla Mc Book ed adottato o in via di adozione ...