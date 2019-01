Coppa del Re | super Benzema | semifinali in carrozza per il Real Madrid

Coppa Italia 2019 - il calendario e le date delle semifinali. Programma - orari e tv : Siamo ormai alla stretta finale dell’edizione 2019 della Coppa Italia di calcio con le semifinali. Quattro le compagini che si contenderanno i due pass disponibili per la Finale del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Squadre che molti non si aspettavano sono arrivate fino a questo turno. E’ il caso della Fiorentina, vincitrice contro la Roma con l’incredibile 7-1, e dell’Atalanta che ha rifilato un secco 3-0 ai ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Klingenthal 2019 : tappa decisiva - Jarl Magnus Riiber può conquistare matematicamente la sfera di cristallo : Momento chiave della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Questo fine settimana a Klingenthal (Germania) andrà in scena l’ottava tappa stagionale e il norvegese Jarl Magnus Riiber potrebbe già conquistare matematicamente la sfera di cristallo. Dopo la doppietta ottenuta nell’ultimo week-end a Trondheim, il 21enne di Oslo è pronto a dettare ancora legge e poter così festeggiare in anticipo per questo grande risultato. Al momento Riiber ha 1058 ...

Toloi - il dramma della moglie dopo il successo con la Juventus in Coppa Italia : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Speed skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : i convocati dell’Italia. Assente Francesca Lollobrigida proiettata ai Mondiali su singole distanze : Ritorna la Coppa del Mondo di Speed skating dopo gli Europei all-round e sprint a Collalbo (Italia). Domani, ad Hamar (Norvegia), fino al 3 febbraio andrà in scena la quinta tappa sul ghiaccio norvegese e la Nazionale italiana di Maurizio Marchetto risponde presente. Il direttore tecnico ha dovuto tener conto, nelle scelte per questa stage, della breve distanza che separa gli atleti dal Mondiale su singole distanze, in programma in Germania, ad ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno in pedana degli sciabolatori a Varsavia : Dopo tre mesi tornano in pedana gli sciabolatori. Era addirittura dall’esordio stagionale di novembre ad Algeri che non ripartiva la Coppa del Mondo di sciabola maschile. In Algeria grandi protagonisti erano stati Luigi Samele ed Enrico Berrè che avevano chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto in una gara che ha visto anche i due coreani Ha Hansol (primo) e Oh Sanguk (terzo). La Corea del Sud è la grande dominatrice della sciabola ...

Napoli - Roma - Juventus - i Sepolcri della Coppa Italia : I Sepolcri della Coppa Italia “All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne confortate di pianto è forse il sonno della morte men duro” Così Ugo Foscolo a Ippolito Pindemonte dà inizio ai suoi Sepolcri con versi che giro ad Allegri, Di Francesco, Ancelotti anche perché il pianto dei tifosi gli renda men duro il sonno della sconfitta. Ma gli ricordo anche che “A egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti, e bella e santa fanno ai peregrin ...

Coppa Davis 2019 : India-Italia è il primo incontro della nuova era : Coppa Davis 2019: India-Italia è il primo incontro della nuova era. Inizierà domani l’edizione 2019 della Coppa Davis. Tanti i campioni che cercheranno di trascinare la propria nazione alla tanto agognata Insalatiera. Tra questi anche i tennisti italiani, che nei prossimi tre giorni giocheranno la fase preliminare a Calcutta, al Calcutta South Club, contro l’India. LEGGI ANCHE: Australian Open 2019: Robocop Djokovic demolisce ...

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : si torna in gara dopo i Mondiali - tedeschi ovviamente favoriti : Si è disputato settimana scorsa l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale: i Mondiali in quel di Winterberg. Assegnati i titoli iridati ora si torna a parlare, sempre nel week-end, di Coppa del Mondo: sabato e domenica infatti va in scena il massimo circuito internazionale, sempre in terra tedesca, ma sulla pista di Altenberg. C’è attesa per i tedeschi che si sono resi grandi ...

Short track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : i convocati dell’Italia. Martina Valcepina guida il gruppo azzurro - assente Arianna Fontana : Dove eravamo rimasti? Torna la Coppa del Mondo di Short track, a Dresda (Germania), dopo che il gennaio dei pattini veloci era stato scosso dagli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sull’anello di ghiaccio orange la padrona di casa Suzanne Schulting e l’ungherese Shaolin Sandor Liu sono stati i dominatori, aggiudicandosi l’overall e confermando i pronostici della vigilia nei loro confronti. Una rassegna continentale che ha ...

Ginnastica - quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Data - programma - orari e tv della Coppa del Mondo : C’è grande attesa sul ritorno in gara di Vanessa Ferrari, la Campionessa del Mondo 2006 è fuori dalle pedane da oltre un anno (la sua ultima uscita risale alla finale al corpo libero dei Mondiali 2017) e ormai è pronta per rientrare in scena da assoluta protagonista. La 28enne ha stretto i denti, si è sottoposta a un’operazione, ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione, si è rimessa in gioco con grande caparbietà e si è ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : una discesa e un gigante per prepararsi al meglio verso i Mondiali : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si prepara per dare il cambio alle donne a Garmisch. Nello scorso fine settimana, infatti, sono state le colleghe a gareggiare sulla celebre Kandahar, mentre in questo weekend sarà il Circo Bianco al maschile a disputare due gare sulle nevi tedesche. Sono in programma, infatti, una discesa e uno slalom gigante che metteranno in palio punti importanti a livello di Coppa del Mondo (con Marcel Hirscher che ...

Coppa del Mondo Short Track – Si riparte da Dresda : ecco i convocati dell’Italia : L’Italia impegnata da domani sul ghiaccio tedesco per la quinta tappa del circuito internazionale. Dodici convocati con la sorpresa Pietro Sighel riparte da Dresda, in Germania, il cammino della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo di Short Track. Gli azzurri allenati allenatori Anthony Barthell e Assen Pandov scenderanno da domani in gara sul ghiaccio tedesco per la tre giorni che precederà, la prossima settimana, la tappa ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Hamar 2019 : in Norvegia spazio agli sprinter ed alle gare long distance : La Coppa del Mondo di Speed Skating sbarca in Norvegia per la tappa di Hamar, che si svolgerà tra l’1 ed il 3 febbraio: il weekend di gare prevede i 3000 femminili ed i 5000 maschili venerdì 1, 500 e 1000 maschili e femminili sabato 2, e 500 e 1500 maschili e femminili domenica 3. Non ci saranno dunque mass start e gare a squadre. Nei 500 metri femminili l’austriaca Vanessa Herzog, bravissima a sopravanzare la nipponica Nao Kodaira, ...