Auto e moto | il Sud paga il costo più alto

8 delle Langhe ad Automotoretrò. Riflettori puntati sul Trofeo Dario Sebaste dedicato a moto storiche : ... che è scomparso nel 2016 e che ha lasciato in eredità alla sua famiglia una delle più grandi collezioni private di moto Guzzi del mondo.

Al via a Torino Automotoretò e Automotoracing. FCA Heritage in festa per i 70 anni dell'Abarth : ... il più grande sodalizio dedicato alla storica bicilindrica Fiat, che esporrà nel proprio stand tre vetture di pregio: una 500 Sport del 1960, una 500 Vignale Gamine del 1970 e una apprezzatissima '...

Automotoretrò - a Torino è tutto pronto per l'edizione 2019 : ... un'altra alle 'Abarth per tutti' derivate da Fiat 500, 600 e 850, mentre le Sport Prototipo e Gran Turismo saranno protagoniste della sezione 'Le Abarth da sogno'. Gli appassionati di due ruote, poi,...

International Motor Show - Anche Hong Kong avrà un Salone dell'Auto : Il polo finanziario più potente dellAsia, ma Anche la porta internazionale della Cina, con i Motori ha deciso di darci dentro che più non si può. Nella strade di Hong Kong, la città con la più alta densità di abitanti del mondo, si corre già la Formula E, a settembre, sempre in pieno centro, ci sarà una tappa del campionato mondiale di Motocross, mentre a dicembre dal 14 al 19 - prenderà vita il primo International Motor Show, un Salone ...

Automotoretrò - Fiat 500 Club Italia con 3 star d'eccezione : ... per creare ulteriori occasioni di incontro con gli appassionati della piccola grande auto, proporre i propri servizi a chi ancora non è socio e offrire a tutti i curiosi uno spaccato del 'mondo ...

Auto usate - il motore diesel è ancora il più amato dagli Automobilisti italiani : Sarà anche demonizzato dal mondo della politica, che lo ha già condannato all’estinzione. E forse non “tira” più come una volta sul mercato del nuovo. Sta di fatto che, pure nel 2018, il motore diesel ha continuato a piacere agli italiani, specie nel cofano delle Auto usate. Così come il mercato delle vetture green, pure se i numeri rimangono ancora marginali. Le Auto di seconda mano acquistate hanno un’età media di 8,3 anni e a ...

In fuga su una 500 rubata - travolge moto e Auto : due feriti : Alla guida di auto rubata non si ferma all'alt dei carabinieri e travolge un centauro e un automobilista. I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno tratto in arresto Vincenzo Ciotola, un ...

Bollo Auto 2019 : agevolazioni per disabili - quali difficoltà motorie? : Bollo auto 2019: agevolazioni per disabili, quali difficoltà motorie? Tipologie difficoltà motorie 2019 Le agevolazioni per i soggetti disabili nel settore auto sono diverse. Tra queste spiccano l’esenzione dal pagamento del Bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Inoltre si annoverano anche l’Iva al 4% per l’acquisto e la detrazione Irpef del 19% sulla spesa. Di queste agevolazioni hanno diritto i seguenti ...

Auto elettrica - Bosch diventa azionista unico dei motori EM-motive : Roma, 24 gen., askanews, - Bosch assumerà il controllo totale di EM-motive, una delle più affermate aziende europee di produzione di motori elettrici. Nel 2011, Bosch e Daimler avevano fondato EM-...

Scontro Auto-moto : muore a 16 anni in un incidente sulla Palermo-Sciacca : L'impatto all'altezza di Altofonte, in provincia di Palermo. Ritirata la patente al conducente della Golf. Federico Serio è la tredicesima vittima di incidenti stradali in Sicilia in appena due settimane.Continua a leggere

BOLLO Auto DIMEZZATO NEL 2019 PER 4 MILIONI DI VETTURE/ Sgravio Auto d'epoca e motoveicoli : ma l'Ecotassa... : BOLLO auto 2019: ecco per quali veicoli è DIMEZZATO, ma resta il nodo Ecotassa. Intanto un Ddl in Parlamento chiede abolizione del superBOLLO

