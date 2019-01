Zepeto - la app che potrebbe cambiare la nostra storia social : Mentre noi stiamo lì a pontificare su Facebook, i nostri figli impazziscono per Zepeto. Dopo Instagram e Snapchat è la nuova frontiera social degli adolescenti. In questo momento nel mondo è la app più scaricata solo in Italia, ma negli Stati Uniti e in Gran Bretagna è accaduto a fine novembre, in Francia e Germania ha fatto il botto a dicembre: era solo questione di tempo. Del resto non ha una versione italiana: è in inglese, giapponese e ...