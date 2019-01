Wta San Pietroburgo - Kvitova vittoria con brivido Forfait Sharapova

Wta San Pietroburgo – Petra Kvitova riparte dalla Russia : la n°2 al mondo liquida Azarenka : Petra Kvitova accede ai quarti di finale del WTA di San Pietroburgo : la tennista ceca, nuova n°2 al mondo , supera Azarenka in due set Dopo la delusione della finale persa agli Australian Open, Petra Kvitova si rimette subito in gioco nel WTA di San Pietroburgo . La tennista ceca, nuova numero 2 al mondo nonché prima forza del seeding, ha sconfitto agli ottavi di finale Viktoria Azarenka , numero 51 WTA. Kvitova si è imposta dopo 1 ora e 41 ...

Wta San Pietroburgo – Epilogo amaro per Sharapova : la russa si ritira per un infortunio alla spalla : Maria Sharapova costretta ad abbandonare il WTA di San Pietroburgo per colpa di un problema alla spalla del quale si era lamentata già durante gli Australian Open Dopo l’esordio vincente contro Gavrilova, Maria Sharapova è stata costretta a dare un dispiacere al pubblico del WTA di San Pietroburgo. Davanti ai tifosi di casa, Masha ha dovuto annunciare il suo ritiro, senza nemmenos cendere in campo per il derby con la connazionale ...