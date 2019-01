Traffico Roma del 30-01-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 30-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO POSSIBILI TRATTI GHIACCIATI . AL MOMENTO SONO SEGNALATI SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ TRA PONTE MILVIO E PONTE DUCA ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ SUL RACCORDO ANULARE PER DUE DIFFERENTI INCIDENTI, UNO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA AURELIA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRA CASSIA BISS E TRIONFALE. SU VIA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA AURELIA, ALTRE CODE PER Traffico SENPRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24 Roma TERAMO , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 18.20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… disagi in via di acqua bullicante per un veicolo in panne all’altezza di via canosa di puglia difficoltà anche in via giustiniano imperatore per un incidente all’altezza di via galba incolonnamenti in via della pineta sacchetti tra via enrico pestalozzi e via francesco marconi verso via di ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 18.20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… disagi in via di acqua bullicante per un veicolo in panne all’altezza di via canosa di puglia difficoltà anche in via giustiniano imperatore per un incidente all’altezza di via galba incolonnamenti in via della pineta sacchetti tra via enrico pestalozzi e via francesco marconi verso via di ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE, NELLE DUE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRANOMENTANA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 16,50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E APPIA. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 RM-TE E VIA APPIA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER UN ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 RM-TE E VIA APPIA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER UN ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 13,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL GRA CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA E DISAGI PER DUE INCIDENTI ORA RISOLTI SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA A RIDOSSO DEL RACCORDO Traffico A RILENTO ANCHE SU CORSO DI FRANCIA TRA PONTE FLAMINIO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI VERSO ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 13,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL GRA CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA E DISAGI PER DUE INCIDENTI ORA RISOLTI SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA A RIDOSSO DEL RACCORDO Traffico A RILENTO ANCHE SU CORSO DI FRANCIA TRA PONTE FLAMINIO E VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI VERSO ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ED IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRA TRA LA SALARIA E L’OSP SANT’ANDREA. SULLA FLAMINIA INSISTONO LE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA PRIMA PORTA A SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE; ALTRO INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’’INTERSEZIONE CON ...

Traffico Roma del 29-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 11,20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ED IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRA TRA LA SALARIA E L’OSP SANT’ANDREA. SULLA FLAMINIA INSISTONO LE CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA PRIMA PORTA A SUBITO DOPO IL RACCORDO ANULARE; ALTRO INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALL’’INTERSEZIONE CON ...