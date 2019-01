Ssd Colonna calcio | II cat | Esuperanzi | «Secondo posto? Meglio di così era difficile

Ssd Colonna (calcio) - il giovane Acciari premiato dagli avversari col cartellino verde del fair play : Roma – La vittoria più bella, il riconoscimento più importante. Il Colonna applaude Alessio Acciari, il portiere degli Esordienti 2006 che sabato scorso, a Lariano, ha meritato la virtuale consegna da parte dei dirigenti avversari del “cartellino verde”, vale a dire l’attestato che sottolinea l’apprezzamento per un gesto di fair play. E’ mister Luigi D’Uffizi, tecnico degli Esordienti del Colonna, a raccontare cosa è accaduto nello ...

Ssd Colonna (calcio - Juniores prov.) - Gambini : «Calma : siamo primi - ma non siamo i favoriti» : Roma – La Juniores provinciale del Colonna non smette di stupire. La squadra di mister Valerio Gambini continua a comandare la classifica del proprio girone anche dopo il nono turno di campionato: il pirotecnico 4-3 sul difficile campo del Pro Calcio Torbellamonaca ha consentito ai castellani di rimanere in vetta. «Era una gara che temevo molto – spiega Gambini – Dovevamo affrontare un avversario molto valido allenato da un ottimo tecnico ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Mengarelli vola basso : «Gruppo forte - ma non pensiamo alla classifica» : Roma – La Seconda categoria del Colonna ha dimostrato di sapersi rialzare. Il gruppo di mister Luca Esuperanzi, esattamente come accaduto dopo il k.o. in casa della capolista Atletico Colleferro, è immediatamente tornata alla vittoria anche dopo la seconda sconfitta stagionale, quella della prima domenica di dicembre sul campo del Gallicano nel Lazio. Al “Tozzi” i castellani hanno avuto la meglio dell’Antonio Ianni con un roboante 4-2 ...

Ssd Colonna (calcio - II cat.) - Bonafede : «Non abbiamo pressioni di classifica - siamo sereni» : Roma – Due partite di astinenza da successi, ma domenica scorsa la Seconda categoria del Colonna ha ripreso a marciare. La sfida interna con lo Sgurgola (ultimo della classe assieme al Marna) è stata decisamente faticosa, molto più del previsto. Ma alla fine i ragazzi di mister Luca Esuperanzi l’hanno spuntata per 3-2. Ad aprire le marcature è stato il centrocampista classe 1992 Massimiliano Bonafede, al suo primo sigillo stagionale: è ...