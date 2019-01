Sondaggi elezioni in Sardegna | Solinas in testa | M5S in svantaggio pure sul centrosinistra

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : Sondaggi - liste e candidati consiglieri : Elezioni regionali Abruzzo 2019: sondaggi, liste e candidati consiglieri candidati Elezioni regionali Abruzzo 2019 Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. Seggi aperti dalle ore 7:00 alle 23:00 per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il prossimo presidente della Regione. Agli aventi diritto verrà consegnato una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente, una ...

Sondaggi Swg - elezioni regionali in Abruzzo : Marsilio in testa - la Marcozzi lo insegue : Stando al Sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia all’istituto di rilevazioni Sondaggistiche Swg, il senatore Marco Marsilio (FdI), candidato della coalizione di centrodestra per la presidenza della regione Abruzzo, sarebbe in testa con un buon margine di vantaggio sulla diretta concorrente, Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, che lo starebbe continuando ad inseguire per recuperare lo svantaggio percentualistico. Al terzo posto poi ...

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : Sondaggi - liste e candidati consiglieri : Elezioni regionali Abruzzo 2019: sondaggi, liste e candidati consiglieri candidati Elezioni regionali Abruzzo 2019 Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. Seggi aperti dalle ore 7:00 alle 23:00 per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il prossimo presidente della Regione. Agli aventi diritto verrà consegnato una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente, una ...

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : Sondaggi - liste e candidati consiglieri : Elezioni regionali Abruzzo 2019: sondaggi, liste e candidati consiglieri candidati Elezioni regionali Abruzzo 2019 Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. Seggi aperti dalle ore 7:00 alle 23:00 per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il prossimo presidente della Regione. Agli aventi diritto verrà consegnato una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente, una ...

Sondaggio di Nicola Piepoli : il reddito di cittadinanza farà crescere i voti di Luigi Di Maio alle elezioni : Il reddito di cittadinanza viene bocciato dalla maggioranza degli italiani - 6 su 10 - perché si considera praticamente nulla la crescita dell'occupazione derivante dalla legge. E più della metà degli aderenti ai partiti - escluso il M5s - ritengono che il reddito favorirà il lavoro nero. Secondo il

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : Sondaggi - liste e candidati consiglieri : Elezioni regionali Abruzzo 2019: sondaggi, liste e candidati consiglieri candidati Elezioni regionali Abruzzo 2019 Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. Seggi aperti dalle ore 7:00 alle 23:00 per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il prossimo presidente della Regione. Agli aventi diritto verrà consegnato una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente, una ...

Sondaggi politici elezioni europee : Lega vola al 32 - 3% - M5s ancora in calo : I primi Sondaggi elettorali in vista delle europee del 2019 testimoniano l'avanzata della Lega di Matteo Salvini, ormai al 32,3% e saldamente primo partito: il Movimento 5 Stelle, infatti, precipita al 24,25 dei consensi, lontanissimo dalla percentuale raccolta alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.Continua a leggere

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : Sondaggi - liste e candidati consiglieri : Elezioni regionali Abruzzo 2019: sondaggi, liste e candidati consiglieri candidati Elezioni regionali Abruzzo 2019 Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il prossimo Governatore. Agli aventi diritto verrà consegnato una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente, una delle liste a lui collegate – ...

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : Sondaggi - liste e candidati consiglieri : Elezioni regionali Abruzzo 2019: sondaggi, liste e candidati consiglieri Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il prossimo Governatore. Agli aventi diritto verrà consegnato una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente, una delle liste a lui collegate – non è previsto il voto disgiunto – ...

Sondaggio - elezioni europee : destre sovraniste al 25% : Uno tsunami su 60 anni di Europa. E' quello che potrebbe abbattersi il prossimo 26 maggio, almeno stando allo scenario descritto dal centro studi Votewatch, che si basa sui più recenti sondaggi a livello continentale. Le destre nazionaliste, secondo questo scenario, potrebbero ambire alla soglia del

Governo - Salvini : No a elezioni anticipate in base ai Sondaggi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sondaggio - elezioni europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten

Sondaggio - il Pd sparirà dalla mappa d'Italia : l'incubo della sinistra in vista delle elezioni : Le elezioni europee saranno significative non solo per i nuovi equilibri all'interno dell'euro-parlamento ma soprattutto per stabilire chi in Italia vincerà tra M5s e Lega e se esistono davvero dei partiti di opposizione in gradi di contrastare l'attuale governo. Ma oltre alle Europee ci saranno le

Elezioni Israele - il rischio del processo non indebolisce Netanyahu : il suo Likud guida i Sondaggi e l’opposizione si sbriciola : Il colpo di scena è arrivato alla fine di un tormentato week end. Il procuratore generale Avichai Mendelblit deciderà se accusare il primo ministro Benjamin Netanyahu entro il mese prossimo, in vista delle Elezioni di aprile, secondo quanto riportato dal quotidiano Haaretz nell’edizione di domenica. Una fonte nell’ufficio del procuratore generale ha detto al giornale che Mandelblit dovrebbe annunciare la sua decisione a febbraio, un mese ...