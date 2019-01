Paola Turci parla della molestia subita a 13 anni Avevo la nausea Durò pochissimo

Chi è Paola Turci - big di 'Sanremo 2019' : biografia - curiosità e grandi successi : Il primo singolo del nuovo album "Questa parte di mondo" , intitolato "Mani giunte", diviene un successo nella versione duettata con gli Articolo 31 per il loro album "Domani smetto" , e intitolata '...

Testo de L’ultimo ostacolo di Paola Turci al Festival di Sanremo 2019 - un invito a stare insieme : Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2017, il Testo de L'ultimo ostacolo di Paola Turci la riporta all'Ariston con una canzone d'amore grintosa e decisa. Due anni fa la cantautrice romana aveva ottenuto consensi unanimi con il brano Fatti bella per te, giungendo in finale e piazzandosi al quinto posto in classifica, con un brano tutto imperniato sull'importanza della consapevolezza di se stessi. Grandi apprezzamenti anche per la sua ...

Paola Turci a Sanremo 2019 : incidente - vita privata e carriera : Paola Turci a Sanremo 2019: incidente, vita privata e carriera Chi è Paola Turci a Sanremo 2019 e incidente Classe 1964, Paola Turci è una nota cantautrice romana e una delle icone musicali degli anni ’80. Una voce forte e distintiva che è stata capace di rinnovarsi rimanendo tra gli artisti più apprezzati dal grande pubblico italiano. Quella a Sanremo 2019 non è certo la sua prima volta. L’artista potrebbe infatti essere definita ...

Paola Turci il 20 maggio all’Auditorium Parco della Musica : Paola Turci in gara al Festival di Sanremo con il brano L’ultimo ostacolo . Il 20 maggio in concerto all’Auditorium Parco della Musica. Biglietti in vendita da domani Paola Turci si esibirà il 20 maggio nella Sala Santa Cecilia. Grinta, talento, fascino e determinazione sono le caratteristiche della cantante che partecipa al 69° Festival di Sanremo, per la undicesima volta in gara, con il brano “L’ultimo ostacolo” dopo il successo di “Fatti ...

Biglietti in prevendita per l’anteprima del tour di Paola Turci atteso a maggio 2019 : L'anteprima del tour di Paola Turci arrivano dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano L'ultimo ostacolo. I due concerti sono in programma a Milano e Roma, in quello che sarà il preludio della prossima tournée dedicata al disco di inediti di prossima pubblicazione. Si parte con la tappa del 13 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per continuare con quella del 20 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma ...

Paola Turci ritorna sul palco dell’Ariston con “L’ultimo ostacolo” : Grinta, talento, fascino e determinazione sono le caratteristiche di Paola Turci che parteciperà al 69° Festival di Sanremo, per la undicesima volta in gara, con il brano “L’ultimo ostacolo” . Il ritorno di Paola sul palco dell’Ariston avviene dopo il successo di “Fatti bella per te” del 2017 (Certificato Oro per le vendite), 3 Premi della Critica e una vittoria nel 1989 con il brano “Bambini”. Per la serata di venerdì 8 febbraio dedicata ai ...

Per il nuovo anno torna Paola Turci con La Magnani su Radiofreccia : torna con il nuovo anno anche Paola Turci con La Magnani su Radiofreccia. Ad annunciarlo è stata proprio l’artista poche ore fa sul suo profilo ufficiale instagram. Nel 2016 l’emittente radiofonica Radiofreccia, ispirata alla programmazione delle prime radio americane e 24 ore su 24 in diretta, viene lanciata da Lorenzo Suraci che allarga, così, il gruppo RTL 102.5 dedicato alla musica rock. Nel palinsesto molte voci conosciute, e tra queste ...

Paola Turci choc racconta un brutto episodio della sua vita : La cantante Paola Turci è stata ospite al programma “Belve” e rivela per la prima volta alla conduttrice Francesca Fagnani un episodio drammatico della sua vita. “Avevo 13 anni. Se tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono, ci andrei subito”. “Nel 2005 esce l’album ‘Tra i fuochi in mezzo al cielo’ che contiene una canzone molto ...

L’intervista di Paola Turci a Belve : “Mi sono spesso sentita molto bestia e poco bella” (video) : Ospite della conduttrice Francesca Fagnani, Paola Turci a Belve si è raccontata senza veli in un’intervista consapevole, ironica e toccante. “Mi sono spesso sentita molto bestia e poco bella”, ha rivelato l’artista, “Adesso sono un felino. Sto lavorando sull’equilibrio della pace e della rabbia, anche se la rabbia la domino a stento. Di quella ne ho fatta molta scorta e ne ho tirata fuori poca”. E ancora: “La cicatrice non è stato un dono, ma ...

Paola Turci lesbica? La cantante smentisce : “Non avrei problemi a dirlo” : Paola Turci e la sua sessualità, la stessa cantante pronta a smentire le voci Paola Turci, ospite a Belve, ha parlato del proprio orientamento sessuale e di quella voce gossippara che la vedrebbe felicemente omosessuale. La cantautrice romana, che a febbraio vedremo sul palco del Festival di Sanremo con il brano L’Ultimo Ostacolo, ha dichiarato di non essere lesbica ma di esser felice di essere un’icona LGBT. “Dicono di me che sono lesbica e non ...

Paola Turci - la confessione shock : "Sono stata molestata a 13 anni" : La cantante ha raccontato per la prima volta l'episodio nel corso del programma 'Belve' su canale Nove