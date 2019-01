Napoli pensa al riscatto | si riparte da Samp

'Marea azzurra' in piazza a Napoli contro le istituzioni - de Magistris : 'pensavo fossero tifosi' : Siamo felici dei grandi flussi turistici che portano economia e lavoro ma serve una regolamentazione che tuteli i diritti di chi vive qui e paga le tasse'. Fino a piazza del Plebiscito davanti alla ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : proposto Saint-Maximin - gli azzurri ci pensano : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: proposto Allan Saint-Maximin, ma costa molto. Intanto si prospetta l'affare in uscita per Amin Younes.

Napoli - DeLa pensa a Lozano - : In attesa di novità sul fronte Allan, il Napoli starebbe provando a stringere i tempi per regalare ad Ancelotti un nuovo grande acquisto. Il nome giusto sarebbe quello di Lozano, esterno d'attacco ...

Psg - per Allan 60 milioni più lo sponsor dal Qatar : il Napoli ci pensa : Il Psg insiste per Allan . Il muro del presidente del Napoli De Laurentiis non spaventa: secondo 'Il Mattino', c'è una nuova offerta da oltre 60 milioni per il cartellino, ma soprattutto è spuntata l'...

Napoli - il Psg rilancia per Allan e ADL pensa alla nuova partnership : allan al Psg, l'affare non è proprio vicinissimo ma il club parigino ha piazzato una nuova offerta da oltre 60 milioni , bonus compresi, su cui bisognerà discutere, che sta inducendo in tentazione ...

Napoli-Lazio - la rabbia di Inzaghi : “l’espulsione di Acerbi non c’era. Milinkovic fuori? Ho pensato alla Juve” : L’allenatore della Lazio ha analizzato la sconfitta subita al San Paolo, recriminando per alcune discutibili decisioni arbitrali rabbia e delusione, per un risultato che poteva anche essere diverso. La Lazio si lecca le ferite dopo il ko con il Napoli, arrivato con il punteggio di 2-1. Cafaro/LaPresse Simone Inzaghi accetta il verdetto del campo, ma si lamenta con il direttore di gara per l’espulsione di Acerbi: “il ...

La Uefa pensa alla Champions a inviti (il Napoli ne è fuori) : Si va verso il campionato europeo per club La notizia non è nuova, è il tema politico del calcio europeo per club. Però la notizia ha fatto un passo avanti. Ne scrive Repubblica quotidiano molto attento a quel che si muove nella Uefa e che da mesi sta informando sugli scenari futuri e sulla possibile scomparsa di realtà che hanno fatto la storia del calcio italiano. Si andrà verso un campionato europeo per club e in questo luogo esclusivo si ...

La Juve pensa al futuro : l'obiettivo è Isco. Il Napoli valuta Allan e rilancia per Barella : Prima Ramsey e poi Isco. La Juve si muove rapidamente per rafforzare a giugno una squadra già fortissima. Quasi fatta per il gallese, in scadenza con l'Arsenal, ora Fabio Paratici cerca di inserirsi ...

Sky : il Napoli pensa a Kiyine (Chievo) - torna di moda Lobotka : Il punto sugli obiettivi del Napoli La redazione di Sky ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Secondo la redazione dell’emittente milanese, la dirigenza azzurra avrebbe avuto un ritorno di fiamma per Stanislav Lobotka, un nome già circolato durante la sessione della scorsa estate. L’ipotesi di acquistare il centrocampista slovacco tornerà d’attualità per giugno. Richiesta alta del Celta Vigo: i galiziani chiedono 30 milioni ...

Napoli - straniero semina il panico - ma De Magistris pensa al dl Salvini - : Mentre De Magistris è impegnato a fare il paladino dell'accoglienza, ecco cosa devono subire quotidianamente i cittadini…' , commenta aspramente la politica di destra. La risposta degli utenti ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Koulibaly a Pogba "ci rivediamo presto" : il senegalese pensa all'addio? : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. De Laurentiis blinda Koulibaly, ma il giocatore manda un messaggio sibillino a Pogba.

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Napoli, Inter e Juventus? Si sta quindi entrando nel vivo del mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. leggi anche —> le parole di De Laurentiis su Meret Joachim Andersen: Inter, Juventus […] L'articolo Calciomercato Napoli, De Laurentiis pensa ad un regalo per Ancelotti ...

Ancelotti non pensa alla Juventus : 'rischia di demotivare il mio Napoli' : Carlo Ancelotti felice per la gara del giovane Meret, ma chiede al suo Napoli di non pensare ai risultati della Juventus ' pensare alla Juventus rischia di demotivarci , invece abbiamo bisogno di ...