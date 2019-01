Conte | Mi aspetto contrazione Pil | poi ripartiremo

Pil - allarme Conte : "mi aspetto ulteriore contrazione"/ Il premier : "soffriremo fino a giugno - poi recupero" : premier Conte, 'possibile contrazione del Pil nel secondo trimestre': l'allarme sui conti italiani, 'da giugno in poi recupero forte grazie alla Manovra'

Conte ammette la recessione : "Mi aspetto contrazione del Pil" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sembra avere dubbi: lo spettro della recessione c'è. Dopo le rivelazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il premier, parlando al Consiglio generale di Assolombarda Milano, Monza e Brianza, ha detto: "Probabilmente già domattina verrà fuori una nuova rilevazione Istat. Mi aspetto un'ulteriore contrazione del Pil". Un'affermazione che ha un solo significato: la recessione tecnica. Perché ...

Pil - Conte : “Mi aspetto nuova contrazione nel quarto trimestre 2018 - ma nella seconda parte del 2019 ripartiamo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si attende che i dati preliminari sul pil italiano nel quarto trimestre 2018, che l’Istat diffonderà domani mattina, evidenzino una ulteriore contrazione dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. L’Italia dunque sarebbe tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ...

Diciotti - Salvini : “Mi aspetto il voto del M5s? No - dell’intero Senato. Apprezzo le parole di Conte ma non le ho chieste io” : Dice di aspettarsi non solo il voto del Movimento 5 stelle ma anche “dell’intero Senato”. Le parole di Giuseppe Conte? Non le ha richieste lui, anche se l’intervento gli fa piacere. Matteo Salvini interviene alla Camera per il question time ma le sue dichiarazioni non possono che essere rivolte a Palazzo Madama, dove in mattinata si è riunita per la prima volta la giunta per le Immunità. L’organo parlamentare ...