USA | 23 miliardi per un cacciatorpediniere invisibile ai radar | ma non sanno cosa farne

Venezuela - Guaidò : “Ho preso il controllo degli asset del Paese all’estero”. USA : “Sanzioni sul greggio - bloccati 7 miliardi” : Juan Guaidò , il presidente dell’Assemblea Nazionale Venezuela na che ha assunto i poteri dell’esecutivo, ha informato oggi che ha dato inizio a una “presa di controllo progressiva ed ordinata” degli asset del Paese latinoamericano all’estero. In un comunicato diffuso su Twitter, Guaidò ha detto che “è necessario impedire che nella sua fase di uscita, e non contento di aver rubato tutto quello che hanno rubato dal Venezuela , ...

Dazi : dalla guerra con gli USA alle olive il Made in Italy rischia 4 - 2 miliardi : L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle tariffe mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e con esso, di fatto, una larga parte delle esportazioni agro-alimentari dell’Unione Europea comprese quelle Made in Italy che hanno raggiunto il record 4,2 miliardi di euro nel 2018 in Usa, il massimo di sempre grazie ad un aumento del 4%. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la inevitabile decisione della ...

Evasione fiscale - Gucci acc USA ta di aver dribblato 1 - 4 miliardi di tasse : “La società svizzera in realtà è italiana” : Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presunta Evasione fiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison Gucci , che avrebbe nascosto circa 14,5 miliardi di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm ...

Kering finisce nella bufera : è acc USA ta di aver evaso 1 - 4 miliardi di tasse in Italia : L'evasione delle tasse Italia ne da parte delle multinazionali non è lo sport preferito soltanto dei giganti del web. Questa volta a finire nel mirino delle autorità fiscali è Kering , il gruppo del ...

Ferrero vuole crescere negli USA : offerti 1 - 5 miliardi per i biscotti Kellogg’s : Foto: Fabio Ferrari – LaPresse Grandi manovre nel comparto dolciario per due giganti internazionali del settore come l’italiana Ferrero e l’americana Kellogg’s. La storica azienda di Alba, conosciuta e amata in tutto i mondo per la produzione della Nutella, sarebbe infatti interessata ad acquistare la linea di biscotti e snack del marchio statunitense, e ha già presentato un’offerta da 1,5 miliardi di dollari, come si legge su Cnbc. Già ...