Doppietta di Piatek: Milan-Napoli 2-0 primo tempo

ilnapolista

: RT @RedDeadVeleno: #TorinoInter 2-0 Doppietta di Belotti che umilia Scrigno per 90' Crisi Inter Spalletti ancora umiliato da Mazzarri Ica… - madliber : RT @RedDeadVeleno: #TorinoInter 2-0 Doppietta di Belotti che umilia Scrigno per 90' Crisi Inter Spalletti ancora umiliato da Mazzarri Ica… - Alexis7511 : RT @RedDeadVeleno: #TorinoInter 2-0 Doppietta di Belotti che umilia Scrigno per 90' Crisi Inter Spalletti ancora umiliato da Mazzarri Ica… - pg311066 : RT @RedDeadVeleno: #TorinoInter 2-0 Doppietta di Belotti che umilia Scrigno per 90' Crisi Inter Spalletti ancora umiliato da Mazzarri Ica… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Ilnon c’è È la serata di. Una suaindirizza e decide la partita. Due gol in 27 minuti. Che portano ilsul 2-0 contro ilin formazione che possiamo definire di secondo piano. Con . in campo Laxalt, Abate, Borini. Ancelotti, invece, schiera un centrocampo che è l’esatto contrario rispetto a quello di sabato scorso: con Diawara, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. Fuori Hamsik e Callejon.Iltiro in porta è dele manco a farlo apposta è diche però al settimo calcia fuori. Sono le prove generali. Il gol arriva all’11’. Lancio senza pretese dalla difesa, Maksimovic si lascia scavalcare ingenuamente dal pallone, il polacco ex Genoa si ritrova solo davanti a Meret dal centrosinistra e la piazza sull’angolo opposto: 1-0.Nessuna reazione La reazione delè blanda. Tocchetti, possesso di palla ma ...