Corona su Iannone | ' Ossessionato da Belen'

Iannone ossessionato da Belen - Corona svela i sentimenti del pilota : “ne soffre ancora” : Fabrizio Corona ospite a Mattino Cinque ha parlato di Andrea Iannone e dell’ossessione che lega il pilota a Belen Rodriguez Andrea Iannone è ossessionato da Belen Rodriguez? A rivelare il retroscena sulla fine della relazione tra il pilota e la showgirl è Fabrizio Corona, a sua volta ex fidanzato dell’argentina. Dopo aver discusso del legame che lo lega alla soubrette di adozione italiana in svariati programmi tv, in occasione ...

Fabrizio Corona su Canale 5 : 'Andrea Iannone è ossessionato da Belen - deve andare avanti' : È un Fabrizio Corona senza filtri quello che si è raccontato a Mattino 5 il 28 gennaio: oltre a promuovere il suo nuovo libro, l'ex re dei paparazzi ha detto la sua su alcuni gossip del momento. A Federica Panicucci che gli chiedeva un parere sugli uomini che ruotano attorno a Belen Rodriguez in questo periodo, l'imprenditore ha detto che spera in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino ed ha consigliato ad Andrea Iannone di voltare ...

Fabrizio Corona a Mattino Cinque : "Andrea Iannone ossessionato da Belen. Io la amerò sempre" - poi serio parla di sé : Intervistato a Mattino Cinque, Fabrizio Corona, su richiesta della conduttrice Federica Panicucci, torna a parlare di Belen."No, ti prego, non voglio parlar di queste cose" ride Corona, ma poi prosegue, e lo fa spiegando alcune dichiarazioni tratte dal suo nuovo libro Non mi avete fatto niente riferite a due degli amori storici di Belen: Andrea Iannone e Stefano De Martino.prosegui la letturaFabrizio Corona a Mattino Cinque: "Andrea ...

Corona contro su De Martino e Iannone : "Belen non è mai stata con loro" : Fabrizio Corona è ancora innamorato della sua ex Belen Rodriguez. L'ex marito della showgirl croata Nina Moric, dal quale ha anche avuto il figlio Carlos, nel suo libro uscito qualche giorno fa ha ...

Belen Rodriguez - i suoi ex Fabrizio Corona e Andrea Iannone si sono incontrati a Capodanno (Video) : La notte di Capodanno, ormai, è già un ricordo ma il settimanale Spy ha aggiunto dettagli succosi per quanto concerne l'ultima notte dell'anno vissuta da Belen Rodriguez e da due dei suoi ex più famosi, Fabrizio Corona e Andrea Iannone.Per Belen Rodriguez, non si è trattato di un Natale semplice. La conduttrice e showgirl argentina, infatti, ha vissuto delle festività particolarmente complicate a causa dell'episodio che ha visto ...

Fabrizio Corona e Andrea Iannone - Capodanno insieme ma senza Belen dopo un ‘Natale non bello’ : Metti una sera, in un locale, Fabrizio Corona e Andrea Iannone si incontrano e passano diverso tempo a parlare fitto fitto tra di loro (di cosa non si sa ma, conoscendoli, c’è un aspetto in particolare delle loro vite che hanno in comune). No, non è una riunione degli ex di Belén Rodríguez in stile Alcolisti Anonimi, appunto, ma quanto è accaduto veramente il giorno di Capodanno, quando l’ex fotografo dei vip e il pilota di MotoGP si ...

Fabrizio Corona e Andrea Iannone - strano Capodanno senza Belen dopo un ‘Natale non bello’ : Metti una sera, in un locale, Fabrizio Corona e Andrea Iannone si incontrano e passano diverso tempo a parlare fitto fitto tra di loro (di cosa non si sa ma, conoscendoli, c’è un aspetto in particolare delle loro vite che hanno in comune). No, non è una riunione degli ex di Belén Rodríguez in stile Alcolisti Anonimi, appunto, ma quanto è accaduto veramente il giorno di Capodanno, quando l’ex fotografo dei vip e il pilota di MotoGP si ...

MotoGp - Iannone operato alla mascella : 'Natale non bello' per Iannone - avvistato con Corona a Capodanno [VIDEO] : Andrea Iannone non ha trascorso le feste di Natale in totale serenità: operazione alla mascella per il campione di Vasto che a Capodanno ha incontrato Fabrizio Corona Andrea Iannone si prepara per la ...

MotoGp – Iannone operato alla mascella : “Natale non bello” per Iannone - avvistato con Corona a Capodanno [VIDEO] : Andrea Iannone non ha trascorso le feste di Natale in totale serenità: operazione alla mascella per il campione di Vasto che a Capodanno ha incontrato Fabrizio Corona Andrea Iannone si prepara per la stagione 2019 di MotoGp: dopo la sua avventura alla Suzuki ed periodo di alti e bassi, dove ha fatto parlare di sè più per questioni di gossip che per le prestazioni in pista, il campione di Vasto adesso inizia un nuovo capitolo della sua ...

Fabrizio Corona e Andrea Iannone insieme a Capodanno durante la stessa serata : Per mesi Fabrizio Corona ha 'preso in giro' pubblicamente Andrea Iannone: sono tante le frecciatine che l'ex re dei paparazzi ha lanciato al pilota, accusandolo di aver fatto ricorso alla chirurgia per assomigliarli. Giovedì 3 gennaio, un'anteprima del settimanale Spy in uscita tra 24 ore ha lanciato un gossip che sembra confermare la sintonia ritrovata tra i due ex di Belen Rodriguez. L'imprenditore e il motociclista, infatti, sono stati ...

Fabrizio Corona e Andrea Iannone hanno fatto pace? Il video insieme : Andrea Iannone ha perdonato Fabrizio Corona? IL video Cosa sta accadendo tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone? Gli ex fidanzati di Belen Rodriguez sono stati paparazzati da Spy durante la notte di Capodanno, intorno alle 2:00 presso il ristorante La Bullona. L’incontro tra Corona e Iannone è stato ripreso anche dalle telecamere del giornale di Alfonso Signorini, e un’ora fa è stato reso pubblico sui social. Nella didascalia del ...

Corona incontra Iannone : a Capodanno insieme alla stessa serata (VIDEO) : Fabrizio Corona e Iannone insieme a Capodanno, durante la serata non si ignorano ma parlano: pace finalmente fatta? Fabrizio Corona e Andrea Iannone pare abbiano passato la notte di Capodanno insieme. A rivelarlo è stato oggi in anteprima il settimanale Spy che, nella sua pagina Instagram, ha anche pubblicato il video dell’incontro. Dopo le continue […] L'articolo Corona incontra Iannone: a Capodanno insieme alla stessa serata ...

Fabrizio Corona show : su Instagram elogia Belen Rodriguez e prende in giro Andrea Iannone : Tutto quello che fa e dice Fabrizio Corona diventa argomento di discussione per gli appassionati di gossip: prima di insultare in diretta tv Alessandro Cecchi Paone, l'ex re dei paparazzi ha fatto parlare di sé per alcuni commenti che ha fatto su Instagram prima su Belen Rodriguez e poi su Andrea Iannone. Se il pilota è stato bonariamente preso in giro per la grande somiglianza fisica con l'imprenditore, la showgirl argentina è stata elogiata da ...

Corona - messaggio d’affetto per Belen e attacco a Iannone su Instagram : Un messaggio d’affetto per Belen e un attacco diretto a Iannone: Fabrizio Corona si scatena sulle Stories di Instagram, parlando dell’ex fidanzata e del pilota di Moto Gp. Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata quando la showgirl ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto poi suo marito e papà di Santiago. Nonostante la rottura è rimasto sempre un forte sentimento e ancora ...