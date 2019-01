Anche questa volta gli Oscar hanno dimenticato le donne

Tav - Torino torna in strada per il Si : «Questa piazza è già un referendum». C'è Anche la Lega : I partecipanti, coordinati da uno speaker, hanno anche scandito gli slogan 'il mondo cambia ad alta velocità, sveglia', 'il futuro è di tutti, vogliamo la Tav', 'l'Europa siamo noi'. Quindi hanno ...

Sala : «Il Pd in questa fase è troppo lento. Il mio futuro? Pagine ancora biAnche» : Il sindaco di Milano Beppe Sala: nel M5S un’anima sociale, su certe cose siamo vicini. Il governo ignora Milano

Drew Barrymore in lacrime : «Anche questa è vita (siate onesti)» : Drew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymoreDrew BarrymorePose plastiche e luci ad hoc. La maggior parte delle foto su Instagram, com’è normale che sia, raccontano una realtà impeccabile, che lascia poco spazio alle imperfezioni. Gli utenti, sui loro profili, tendono a far vedere il meglio di sé e delle esperienze che sperimentano, ma la vita è anche altro. A ricordarlo è Drew Barrymore che ieri, dopo aver accompagnato ...

Manovra - Anche questa volta l’Unione Europea chiude la porta all’Italia : Manovra, scendere al 2,04% non basta a dirlo è proprio Bruxelles Di rado disposto a risolvere un problema se può rinviarlo per un altro giorno, il governo italiano non ce l’ha fatta. Neanche stavolta. Non ancora: la trattativa con Bruxelles sulla legge di Bilancio resta aperta anche se ormai siamo quasi oltre il tempo massimo; anche se la Commissione Ue potrebbe ancora decidere l’innesco di una procedura sui conti dell’Italia già domani. Il ...

Questa mamma si rifiuta di comprare regali di Natale per bambini - Anche se può permetterseli : Kim Palmer non compra nessun regalo a Louis, 4 anni, e Kingsley, di otto mesi, neanche in occasione dei loro compleanni. "Non voglio che crescano viziati" spiega. "Il Natale dovrebbe riguardare il tempo che passi con i tuoi cari, non far piovere suoi tuoi bambini regali inutili solo per il gusto di farlo” dice.Continua a leggere

Il biglietto aereo? Lo comprate on line Anche grazie a questa signora - genio del computer : Si chiamava Evelyn Berezin, è morta a 93 anni e tutti dovrebbero ringraziarla perché è per merito suo che non spingiamo più i pesanti tasti della macchina da scrivere, ma ci appare sullo schermo del computer quello che digitiamo sulla tastiera. A questa donna, di cui la maggior parte del mondo non conosce il nome, va il merito di aver ideato e realizzato il primo elaboratore di testi computerizzato della storia. La sua storia è stata raccontata ...

Borsa : Microsoft - Anche questa settimana - supera Google - Amazon e Apple : All’inizio della scorsa settimana, Microsoft non aveva solo raggiunto ma anche superato la cosiddetta capitalizzazione di mercato di Apple. Ciò ha permesso al Colosso di Redmond di diventare la società con il più alto valore azionario al mondo rappresentando un vero traguardo storico che, fino a pochi anni fa, sembrava davvero molto improbabile. Nonostante si pensasse che si trattasse di una situazione sì positiva ma destinata a durare ...

Roma - Spelacchio è tornato e questa volta è Anche parlante. Acceso l’albero di Natale in piazza Venezia : Si è illuminato ieri sera, 8 dicembre, l’albero di Natale di Roma, allestito in piazza Venezia, con particolari effetti “da abete parlante”. L’albero, ribattezzato “Spelacchio” come il suo predecessore del Natale 2017, è stato sponsorizzato da Neflix e presentato sul web come una star del cinema e come tale ha attratto per la sua inaugurazione migliaia e migliaia di persone. A presentarlo la sindaca di Roma ...