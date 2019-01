Muore l’ex manager in un incidente | Chiara Ferragni | Non ho parole

Schianto in A4 : Muore l’ex manager di Ferragni Il post di Chiara : «Senza parole»|Foto : Il 34enne di Gardone Valtrompia è la vittima dell’incidente avvenuto nella notte in autostrada a poche centinaia di metri dall’uscita di Bergamo. Aveva gestito la «Tbs Crew», società della fashion blogger di «The Blonde Salad». Ferragni : «Scioccata»

Pensioni d’oro - l’ex-primario va in studio con il gilet giallo e Paragone si infuria : “Fa ridere - offende chi Muore di fame” : Lite in diretta su PiazzaPulita su La7, , tra il senatore M5s Gianluigi Paragone e Michele Poerio, pensionato da 5mila euro al mese e presidente Forum nazionale pensionati. Ospite della trasmissione condotta da Corrado Formigli, il pensionato si è presentato indossando un gilet giallo. Cosa che ha fatto infuriare l’esponente 5 stelle L'articolo Pensioni d’oro, l’ex-primario va in studio con il gilet giallo e Paragone si ...