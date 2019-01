Filippine | l’Isis rivendica un attentato in cattedrale a Jolo Due bombe durante la

ilfogliettone

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Una strage di cattolici sull'isola di, nel sud delle, dove una chiesa e' stata bersagliata da due: la primala messa per colpire i fedeli e la seconda poco dopo per uccidere i soccorritori. Il bilancio, 20 morti (15 civili e 5 soldati) e oltre ottanta feriti. L'Isis hato il duplice, parlando di due kamikaze che avrebbero causato 40 morti, un bilancio doppio rispetto a quello comunicato dalle autorita' dell'arcipelago.L'arriva pochi giorni dopo il referendum che concede una maggior autonomia regionale ai musulmani, minoranza in un Paese cattolico, nel tentativo di chiudere una guerra che in 50 anni ha fatto 150.000 morti. La prima esplosione e' avvenuta all'interno della chiesa cattolica mentre si celebrava la messa, ed e' stata seguita da una seconda esplosione nel parcheggio mentre le forze governative rispondevano ...