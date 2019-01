F1 - Liberty Media | le scuderie respingono l' idea di una presentazione congiunta delle

F1 : Liberty Media pensa all’organizzazione di un GP nelle Filippine. Sul tavolo anche un secondo round in Cina : Liberty Media, colosso delle telecomunicazioni che gestisce da qualche tempo il Circus della Formula Uno, è sempre in fermento, cercando nuove soluzioni e nuove idee per rendere maggiormente appetibile e vendibile il prodotto. E’ per questo, secondo quanto viene riportato dal quotidiano “The Independent”, che un possibile GP nelle Filippine sarebbe in cantiere. Non è un mistero che la più importante categoria ...

F1 : Liberty Media pensa all’organizzazione di un GP nelle Filippine. Sul tavolo anche un secondo round in Cina : Liberty Media, colosso delle telecomunicazioni che gestisce da qualche tempo il Circus della Formula Uno, è sempre in fermento, cercando nuove soluzioni e nuove idee per rendere maggiormente appetibile e vendibile il loro prodotto. E’ per questo, secondo quanto viene riportato dal quotidiano “The Independent”, che un possibile GP nelle Filippine sarebbe in cantiere. Non è un mistero che la più importante categoria ...

F1 - un secondo GP in Cina? Liberty Media non lo esclude - : Si fa largo così l'ipotesi di un secondo appuntamento in Cina , nel paese più popoloso del mondo dove però lo sport motoristico per eccellenza non è ancora al top del successo,e, dunque, dove c'è ...

F1 - colpo di scena in seno alla Liberty Media : i manager americani spiazzati da una decisione a sorpresa : Chase Carey e i suoi collaboratori dovranno fare a meno di una figura importante del proprio organigramma colpo di scena per la Liberty Media, la società che gestisce i diritti commerciali della Formula 1 infatti dovrà fare da questo momento a meno di Norman Howell, direttore della comunicazione del Circus. AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC Ad annunciare l’addio è stato lo stesso Howell con un post sul proprio profilo LinkedIn, in cui ha ...

La strategia digitale di Liberty Media trasforma la F1 : L'operazione svecchiamento di Liberty Media Nel mondo, la Formula 1 è seguita in più di 180 mercati differenti e trasmessa da 270 canali televisivi. Nell'operazione svecchiamento, dunque, i social ...