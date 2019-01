Ciclocross – Colledani trionfa a Lanzarote : tappa e maglia per il friulano : Colledani conquista tappa e maglia a Lanzarote. Il friulano del Team Bianchi Countervail si aggiudica la cronoscalata e ora guida la classifica generale. Quinta Chiara Teocchi fra le Donne Successo di tappa e maglia di leader per Nadir Colledani, nella terza frazione della 4 Stage MTB Race Lanzarote, una cronoscalata di 21 km disputata a Lanzarote, Isole Canarie (Spagna) lunedì 28 gennaio. Il friulano del Team Bianchi Countervail ha vinto ...

Campionati italiani di Ciclocross - Colledani e Teocchi al via della Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote : Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno in gara alla Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote, nelle Canarie, dal 26 al 29 gennaio A meno di due settimane dai podi dei Campionati italiani di ciclocross, gli atleti italiani del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per l’esordio stagionale 2019 in mountain bike. Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno infatti in gara nella Club La Santa 4 Stage MTB a Lanzarote, Isole Canarie ...

Ciclocross – Team Bianchi : Colledani e Teocchi - prove di Tricolori al Memorial Romani Scotti di Roma : I due atleti del Team Bianchi Countervail in gara nel giorno dell’Epifania nell’ultima prova del Giro d’Italia Ciclocross Inizia all’Epifania il 2019 agonistico per Nadir Colledani e Chiara Teocchi. I due atleti del Team Bianchi Countervail prenderanno parte al Memorial Romano Scotti, sesta e ultima prova del 10° Giro d’Italia Ciclocross, in programma domenica 6 gennaio all’Ippodromo delle Capannelle ...

Ciclocross – Team Bianchi in festa : Nadir Colledani fa poker al Trofeo Comune di San Fior : Nadir Colledani del Team Bianchi Countervail vince il Trofeo Comune di San Fior: il friulano termina davanti a Luca Braidot e Martino Fruet Il numero perfetto? Quattro. Almeno per Nadir Colledani (Team Bianchi Countervail), che ha firmato la quarta vittoria stagionale al 5° Trofeo Comune di San Fior, ottava prova del Trofeo Triveneto, disputata a San Fior (Treviso) domenica 26 dicembre. Il 23enne di San Daniele in Friuli si è imposto in ...

Ciclocross – Trofeo Triveneto - Colledani e Teocchi fanno il bis nella sesta prova : Domenica 2 dicembre a Bolzano è arrivato il secondo successo in due giorni per l’accoppiata del Team Bianchi Countervail Nadir Colledani e Chiara Teocchi hanno centrato la seconda vittoria consecutiva in sella alla nuova Zolder Pro disc domenica 2 dicembre. A ventiquattro ore dai successi in solitaria nella quinta prova del Trofeo Triveneto, i due atleti del Team Bianchi Countervail si sono ripetuti nel 27° Trofeo Città di Bolzano, ...