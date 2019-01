Andreas Müller e Veronica Peparini | l’amore è ufficiale? L’indizio social

tvzap.kataweb

: RT @ileniabruno28: Ecco cosa sto guardando del concerto di Baglioni: -Andreas -Andreas Müller -La meravigliosità di Müller -La classe di An… - MarDelleDonne : RT @ileniabruno28: Ecco cosa sto guardando del concerto di Baglioni: -Andreas -Andreas Müller -La meravigliosità di Müller -La classe di An… - PayneEle : RT @Rikeasmile: Oggi nuova puntata di #amici18 ed io sono in mood nostalgia as always. Lo dico? Lo dico. Andreas Müller, Riccardo Marcuzzo… - PayneEle : RT @Giadadanizzari1: IO RIVOGLIO BALLERINI COME GIUSEPPE GIOFRÈ,STEFANO DE MARTINO, ELENA D’AMARIO, ALESSIO LA PADULA,ANDREAS MÜLLER, SEBAS… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Ma quindisono innamorati? Una nuova foto su Instagram – in realtà piuttosto mossa ma comunque inequivocabile – sembrerebbe proprio confermare questa tesi. Da ormai mesi si parla di una possibile relazione tra l’insegnante di danza di Amici e il suo ormai ex allievo di quindici anni più giovane ma nessuno dei due, se non con qualche vaga allusione via, aveva confermato la relazione. Almeno fino a ora, che proprio lo stessosembra voler spazzar via ogni dubbio.stanno insieme, la confermaProprio pochi giorni fa, il ballerino ex vincitore del talent show di Maria De Filippi aveva scritto un lungo post su Instagram in cui rifiutava del tutto l’accusa di essere un raccomandato di ferro in virtù del suo legame con lache, a prescindere dall’eventuale ...