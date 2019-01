Allegri abbiamo reagito a difficoltà

Juventus-Lazio - Allegri : “abbiamo sbagliato troppo” : Successo per la Juventus nella gara di campionato contro la Lazio, ecco le parole di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “dopo il 60′ abbiamo avuto disordini, abbiamo perso troppi palloni, poi negli ultimi 30 minuti ci siamo ripresi. Dopo l’autorete abbiamo rischiato con Immobile, con gli ingressi di Cancelo e Bernardeschi abbiamo cambiato ritmo. Emre Can in questo momento non ha i tempi di gioco e geometrie, è colpa mia, ...

Allegri : 'CR7? Diciamo le stesse cose - l'abbiamo preso per questo. È' il migliore' : La Juventus ieri sera a Gedda ha iniziato il 2019 con il passo giusto. Ha conquistato, infatti, la Supercoppa Italiana, battendo il Milan per 1-0. Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo, autore del gol partita, in coda al match hanno manifestato alla stampa la loro soddisfazione per aver centrato il primo obiettivo stagionale. La soddisfazione di Allegri Il tecnico livornese ha precisato che è stata una bella gara, nonostante il caldo. Il ...

Juve - Allegri : 'Ronaldo decisivo? Lo abbiamo preso per questo. Troppi errori nel finale' : Primo trofeo stagionale per la Juventus di Massimiliano Allegri , che a Gedda conquista la Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco le parole dell'allenatore bianconero a Rai Sport a fine partita: 'È stata una partita divertente, con tante occasioni. Avevamo contro un buon Milan che ci ha creato difficoltà, ma potevamo chiuderla. Faceva molto caldo ed era la seconda ...

Allegri : 'Dobbiamo portare a casa la coppa perché abbiamo perso le ultime due' : La Juventus in questo momento si trova al caldo di Gedda, per disputare la finale di Supercoppa italiana contro il Milan, in programma domani alle 18:30 ore italiane. I bianconeri non portano a casa questo trofeo da due anni, per cui sono molto motivati nel conquistare il primo titolo del 2019. Questo pomeriggio, Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini saranno i protagonisti della conferenza di vigilia, ma durante la mattinata i bianconeri, ...

Juve - Allegri : "Titolo d'inverno? Non abbiamo ancora vinto nulla" : Juve campione d'inverno? Al momento non abbiamo vinto ancora niente. Stiamo facendo buone cose, in Champions abbiamo raggiunto gli ottavi, ma l'importante è arrivare al 29 ed essere davanti al Napoli ...

Allegri : 'Con il Torino non abbiamo rischiato niente - in Champions sono tutte forti' : Ieri sera presso lo stadio 'Grande Torino' è andato in scena il derby della Mole che ha decretato, seppur di misura, la vittoria della Juventus. Per la Vecchia signora è la quindicesima vittoria in sedici gare di campionato. I bianconeri contro il Torino sono stati bravi , non lasciandosi abbattere dal risultato negativo, maturato a Berna con lo Young Boys. Il resoconto del derby della Mole e il punto sul campionato Massimiliano Allegri alla ...

Juventus - Allegri minimizza il ko con lo Young Boys : “abbiamo scelto le partite meno dolorose per perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato l’ininfluente sconfitta maturata in Svizzera contro lo Young Boys Seconda sconfitta in questa Champions League per la Juventus, che si inchina al cospetto di un superlativo Young Boys. La doppietta di Hoarau non lascia scampo ai bianconeri, che comunque possono festeggiare per aver difeso il primo posto nel girone. Fabio Ferrari/LaPresse Proprio per questo Massimiliano Allegri non ...

Allegri : «Non abbiamo ancora ammazzato il campionato» : In conferenza stampa Massimiliano Allegri presenta Juventus-Inter in conferenza stampa: «Domani è una bella partita, con un grande fascino, è il derby d’Italia. Sarà una serata importante indipendentemente della classifica. Affrontiamo una squadra che è cresciuta molto, e che insieme al Napoli rappresenta il contingente di antagonisti della Juventus. Non abbiamo ancora ammazzato il campionato, la strada è ancora lunga. Ancelotti dice ...

Juventus-Inter - Massimiliano Allegri : 'Pjanic c'è'/ Ultime notizie : 'Non abbiamo ammazzato il campionato' - IlSussidiario.net : Juventus-Inter, Massimiliano Allegri: 'Pjanic c'è'. Ultime notizie, il tecnico bianconero alla vigilia: 'Non abbiamo ammazzato il campionato'.