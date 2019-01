Sea Watch | Di Maio | «Sequestriamo la nave e mandiamo i profughi in Olanda»

Di Maio : “Il governo italiano al lavoro per far sequestrare la Sea Watch” : «Siamo impegnati su due cose: nel produrre i documenti per sequestrare questa imbarcazione e nel far arrivare in Olanda queste 47 persone. Le prossime saranno ore decisive». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite questa sera di La7. «Il governo olandese è ambiguo - aggiunge -, se Sea Watch non batte la loro bandiera vorrà dire che è una ...

Di Battista : 'Sea Watch? Sbarchino - poi in Olanda' : "Occorre tagliare ancora i costi della politica e pensare ai più poveri". L'esponente pentastellato ha quindi sfidato Salvini sul tema 'prima gli italiani'. "Se veramente si vogliono mettere gli ...

Stefania Prestigiacomo a bordo della Sea Watch esplode dentro Forza Italia : Nella sua Siracusa, Stefania Prestigiacomo si è sentita di prendere l'iniziativa. È salita a bordo della Sea Watch ferma a un miglio dalla costa, raggiungendola con un gommone insieme ad altri due colleghi parlamentari di opposizione. "Non si può voltare la testa dall'altra parte. Non è la mia natura" sono state le parole della deputata di Forza Italia, nel motivare un gesto che ha fatto letteralmente esplodere il suo ...

Sea Watch : blitz a bordo di parlamentari e sindaco. L'ira di Salvini : 'è contro la legge' : E' polemica durissima fra Salvini e le opposizioni. Nonostante il divieto del prefetto, Prestigiacomo, Fratoianni e Magi, sono saliti a bordo della nave dell'Ong insieme al sindaco di Siracusa per ...

Sea Watch - un affare solo italiano. Blitz dei parlamentari - Salvini respinge tutti : La Sea Watch 3 non si muove di un millimetro, nel suo nono giorno di navigazione. Resta ancorata a un miglio dalla costa siciliana, con i 47 migranti bloccati a bordo. Attorno a loro si scatena un caso politico tutto italiano, perché diversamente da casi analoghi del recente passato sono totalmente assenti gli altri interlocutori, l'Europa in primis. Un Blitz di tre parlamentari dell'opposizione, che rivendicano la loro "prerogativa ...

Sea Watch - anche il Pd farà la staffetta sulla nave : “Ci saremo finché non sbarcheranno tutti” : Dopo Nicola Fratoianni (Si), Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa), anche il Pd ha annunciato che parteciperà alla staffetta democratica: "saremo a bordo finché ai 47 migranti, a partire dai minorenni, non sarà permesso di sbarcare in Italia". Maurizio Martina è in viaggio verso Siracusa, dove la nave Sea Watch 3 attende il permesso per l'attracco.Continua a leggere

Per i naufraghi della Sea-Watch non serve la politica - basta l'umanità : ... invocando divieti inesistenti persino per i tre parlamentari e soprattutto mostrando a tutto il mondo l'immagine di un Paese che non ha nessuna pietà, nemmeno di fronte alla vita umana, ci sono 13 ...

Sea Watch - gruppo di parlamentari è salito a bordo : Sea Watch 3 con migranti al porto di Siracusa, gruppo di parlamentari è salito a bordo stamani. Dopo il tentativo di ieri bloccato dalle autorità

Sea Watch - il blitz dei parlamentari a bordo e i segni di tortura sui migranti. FOTO : Sea Watch, il blitz dei parlamentari a bordo e i segni di tortura sui migranti. FOTO Una delegazione con Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e Riccardi Magi di +Europa, è salita per qualche ora a bordo della nave con a bordo 47 persone. La ong: "Ostaggio del governo e della sua barbara ...

Sea Watch - Di Battista : “Migranti sbarchino - poi in Olanda in aereo. Senza incidente diplomatico Ue se ne frega” : “Per me dovrebbero sbarcare, tanto prima o poi sbarcheranno. Poi dovrebbero essere accuditi, e fatti partire con un aereo di linea verso Amsterdam. Fino a che non ci sarà un incidente diplomatico l’Ue, che se ne frega dell’Italia, non si assumerà le proprie responsabilità”. Lo afferma Alessandro Di Battista a “Domenica Live”, su Canale 5, intervenendo sulla questione dei 47 migranti sulla Sea Watch. L'articolo Sea Watch, ...

Migranti - Delrio : al via staffetta - a bordo Seawatch fino a sbarco : Roma, 27 gen., askanews, - 'Salvini cinico e senza pietà cerca consenso sulla pelle delle persone. Domani presenteremo proposta per istituire una commissione d'inchiesta sulle stragi di Migranti nel ...