La mappa dell' intolleranza sul web ci impone di non abbassare la guardia

La destra avanza e la sinistra arretra. La nuova mappa politica dell'America Latina : Con l'avvento di Jair Bolsonaro alla guida del Brasile , la quarta democrazia più grande del mondo, la mappa geopolitica del'America Latina vede consolidarsi il dominio conservatore. Il precipitare della situazione in Venezuela , della quale gli Usa di Trump non sono certo spettatori ...

La mappa del prezzo della pizza in Italia : pizza (Getty Images). Il 17 gennaio è la giornata mondiale della pizza. Una festa che conviene celebrare a Napoli. E non soltanto per questioni di gusto. Sotto il Vesuvio si trova anche la pizza meno cara d’Italia. Wired ha deciso di festeggiare il piatto Italiano più famoso nel mondo costruendo una mappa che mostri le differenze di prezzo nelle diverse province Italiane. La fonte è l’Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del ...

La mappa delle 99 vittorie di Federer (in attesa del trofeo numero 100) : Per Roger Federer sarà un anno importantissimo. Il campione svizzero, che ha spento 37 candeline lo scorso agosto,non vuole parlare di ritiro ma sa che il tempo, anche per lui, si sta assottigliando sempre più. Eppure gli obiettivi da raggiungere, prima di attaccare la racchetta al chiodo, sono ancora tanti. Il suo 2018, ad esempio, inizia nella difficile impresa di difendere il doppio titolo degli Australian ...

La mappa mondiale delle apparizioni della Madonna : Qui trovate tutti gli approfondimenti se siete interessati a capire un mondo che è davvero molto più complesso di quello che può apparire da una semplice serie di mappe.

Le mosse dei partiti in vista delle Europee : ecco la mappa delle alleanze : ... coinvolgendo anche il mondo ambientalista e quei liberali rimasti coerenti al progetto d'integrazione europeo

Milano. La mappa dei lettori di notte copre tutti i quartieri della città : A partire da ieri le Biblioteche Rionali Oglio (Municipio 4) e Lorenteggio (Municipio 6), dal lunedì al venerdì, rimarranno aperte

Sondaggio - il Pd sparirà dalla mappa d'Italia : l'incubo della sinistra in vista delle elezioni : Le elezioni europee saranno significative non solo per i nuovi equilibri all'interno dell'euro-parlamento ma soprattutto per stabilire chi in Italia vincerà tra M5s e Lega e se esistono davvero dei partiti di opposizione in gradi di contrastare l'attuale governo. Ma oltre alle Europee ci saranno le

L'italiana che da Londra ha creato la mappa sonora mondiale della poesia : Per diffondere l'iniziativa, Iorio, che a Londra lavora come insegnante, si fa aiutare da quelli che ha definito gli 'Ambasciatori della Voce' sparsi in tutto il mondo, dalla Cina al Sud America, uno ...

De Agostini pubblica il primo 'Atlante dell'Arte Contemporanea' : la mappatura completa del contesto artistico italiano : A conclusione Roberto Albergoni , Direttore di Manifesta12 , ha fornito il report di una tra le più importanti mostre itineranti al mondo, ospitata nel 2018 a Palermo. La presentazione ufficiale ...

Ecco la mappa della Befana in Polesine : Infine a Pincara la festa domenica 6 gennaio parte alle 15.15 con momenti di festa e spettacoli per bambini fino all'arrivo delle Befana alle 16.45 per poi concludere la serata con il Brusavecia alle ...

Terremoto in Abruzzo - Collelongo : zona ad alto rischio sismico. mappa dello scuotimento : Capodanno da dimenticare per il centro Italia ed in particolare per aquilano e frusinate dove è stata avvertita distintamente una scossa di Terremoto alle 19.38. Come segnalato in questo articolo,...

Etna - ecco la mappa dell'eruzione : Catania - La fessura eruttiva, i coni di scorie allineati sopra di essa ed il campo lavico eruttato. Secondo gli studioni dell'Ingv, il volume complessivamente eruttato dall'Etna tra il 24 e il 27 ...

La mappa delle proteste contro la manovra : Il gennaio 2019 si preannuncia come un mese di mobilitazioni contro la manovra. Molte categorie sono già scese in campo e altre sono sul piede di guerra per i provvedimenti contenuti nella legge di ...