Modena | arabo a scuola Cambiamo sede

ilrestodelcarlino

: #Modena, l’associazione ‘La Pace’ sospende l’iniziativa per i bambini musulmani - Carlino_Modena : #Modena, l’associazione ‘La Pace’ sospende l’iniziativa per i bambini musulmani - silmauve775 : RT @bubio123: Levano crocefissi e presepi dalle scuole in nome della laicità dello stato,ma nello stesso tempo insegnano il Corano a spese… - mariadmarzano : RT @bubio123: Levano crocefissi e presepi dalle scuole in nome della laicità dello stato,ma nello stesso tempo insegnano il Corano a spese… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) lezioni die di islam ai bambini extracomunitari non si faranno nei banchi di, ma in unadiversa. Dopo le polemiche sollevate a livello nazionale per la decisione del Consiglio di ...