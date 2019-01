WEF Davos | autorità grigionesi | tutto si è svolto in modo pacifico

WEF Davos : Parmelin stila bilancio positivo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

WEF Davos : Greta Thunberg - "come se la nostra casa fosse in fiamme" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia