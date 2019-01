Torna Fedez | senza essersene mai andato | ed è subito Superficialità

optimaitalia

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Non ho scritto neanche una riga su Atlantico di Marco Mengoni.Era già successo con l'ultimo dei Negramaro e più recentemente con Love dei TheGiornalisti.No, nessuna dimenticanza, sto qui a dichiararlo. Più una modalità a impatto zero per dire che, dell'ultimo album di Mengoni, come dell'ultimo dei Negramaro e di Love dei TheGiornalisti, non ho nulla da dire. Seppur per motivi differenti.Nel primo caso perché ritengo, e lo ripeto da sempre, perché ritengo che Mengoni sia un nome prescindibile. Uno che lascia il tempo che trova, per intendersi, e che quindi non merita il gesto naturale di spenderci su delle parole.Nel caso dei Negramaro, invece, è stata una scelta più atta a tutelarli, perché ho trovato il lavoro scarso, immeritevole di essere raccontato, e ho preferito non dirne che dirne male.Love, infine, è una tale accozzaglia di suonini anni Ottanta, di melodie ...