Roma | inaugurata pietra d’inciampo a scuola Regina Elena

Roma : nuova palestra inaugurata in scuola Centocelle : Roma – “Una palestra nuova all’anno in ogni municipio attraverso una distribuzione equa delle risorse che non lasci indietro le scuole delle periferie rispetto a quelle del centro”. Con queste parole la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la palestra della scuola secondaria di I grado “Ex Toniolo”, in via Anagni a Centocelle, periferia est della Capitale. Presenti anche l’assessore allo Sport, ...