PiazzaPulita | Massimo Cacciari annichilisce Alfonso Bonafede | Ma cosa dice?

Massimo Giletti - Fabrizio Del Noce lo sfregia a PiazzaPulita : "Ex amico - fomenta l'odio" : Metaforiche botte da orbi contro Massimo Giletti. A picchiare durissimo è Fabrizio Del Noce, ospite di PiazzaPulita su La7, dove si scaglia contro il conduttore di Non è l'arena - definito un "ex amico" - per i servizi contro le pensioni d'oro: "Sono trasmissioni che hanno fatto campagne di odio, no