Panico in piazza San Carlo a Torino | morta una seconda donna

Torino - Panico in piazza San Carlo : morta una seconda donna : Roma, 25 gen., askanews, - A Torino è morta la signora Marisa Amato, rimasta vittima di un grave trauma vertebro-midollare in occasione degli eventi di piazza San Carlo il 3 giugno 2017. La paziente ...

Torino - Panico in piazza San Carlo : morta una seconda donna : Roma, 25 gen., askanews, - A Torino è morta la signora Marisa Amato, rimasta vittima di un grave trauma vertebro-midollare in occasione degli eventi di piazza San Carlo il 3 giugno 2017. La paziente ...

Torino - Panico in piazza San Carlo per la Champions : chiesto l'omicidio preterintenzionale per la banda dello spray : Torino La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro ragazzi della 'banda dello spray' accusati di avere scatenato il panico durante la proiezione della finale Champions in piazza ...