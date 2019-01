L' IA di Google DeepMind sconfigge alcuni campioni di StarCraft 2

eurogamer

(Di sabato 26 gennaio 2019) Per chi non conoscesse, deve sapere che si tratta di un'azienda che tratta la creazione e sviluppo di IA. Recentemente la loro intelligenza artificiale nota col nome di AlphaStar è riuscita are per 10 a 1dei migliori giocatori di2, famoso strategico di Blizzard.Come riporta Rock Paper Shotgun, sembra che AlphaStar abbia impiegato una settimana per imparare molteplici strategie, per farlo ha dovuto registrare ed analizzare svariate partite giocate da giocatori umani ed in seguito si è "divisa" simulando e sfidando i diversi giocatori virtuali (ognuno specializzato in una diversa strategia). Quando è arrivato il momento della sfida contro TLO e MaNa (i due esperti del titolo Blizzard), l'IA ha semplicemente selezionato 5 giocatori da usare nelle diverse partite, prediligendo quelli con maggiori probabilità di vittoria.E' anche emerso che ...